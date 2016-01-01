LEGALLY BLONDE 3 YOLDA

SİNEMA 4 saat önce Dilruba Karaköse

Reese Witherspoon'un efsanevi film serisine bir yenisi daha mı ekleniyor?

Sarışınların üzerine yapışmış olan lafı adeta tarihe gömen ve Legally Blonde filmin efsanevi karakteri Elle Woods, çoğumuz için unutulmazlar arasında. Hem tarzı hem de azmiyle dikkat çeken Woods’u canlandıran Reese Witherspoon’da, oyunculuğuyla filmi bambaşka bir boyuta taşımayı başarmıştı. İlk filmin başarısının ardından 2003 yılında ikincisinin de gelmesi filmin hayranlarını oldukça sevindirse de üçüncü filme dair beklentileri arttırmıştı. Üzerinden 16 sene geçmesinin ardından sonunda beklenen oluyor. En azından önemli kaynaklar tarafından Legally Blonde 3’ün yolda olduğunu doğruluyor. Hem de Reese Witherspoon’un başrolüyle… Henüz resmi bir açıklama gelmese de bu haber bile bizi heyecanlandırmaya yetti!

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE