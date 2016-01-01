KUTSAL GEYİĞİN ÖLÜMÜ

SİNEMA 8 saat önce Timur Can Ersoy

Kutsal Geyiğin Ölümü (The Killing of a Sacred Deer) adlı, Cannes Film Festivali’nde en iyi senaryo alan filmin fragmanı yayınlandı.

Amerikalı Hollywood yıldızı, Altın Küre ödüllü sinema sanatçısı Nicole Kidman, bundan 34 yıl önce oyunculuk hayatına başlamıştır. Sanatçı, Cannes Film Festivali’nde, en iyi senaryo ödülü alan filmiyle beyaz perde de yerini almaya hazırlanıyor.

Yorgos Lanthimos’un yönettiği, Kutsal Geyiğin Ölümü (The Killing of a Sacred Deer) filminin ana karakterleri ise şöyle; kalp cerrahı olan Steve (Colin Farrell) ve ailesi, eşi Anna (Nicole Kidman), ekibin sorunlu çocuğu (Barry Keoghan). Filmin konusu, kalp cerrahı olan Steve ve ailesini içine alan psikolojik bir korkuya dayanmaktadır.

Nicole Kidman, fragmanda gördüğümüz kadarıyla, oyunculuğu ve güzelliğiyle yine kendine hayran bırakacak bir performans sergilemiş. Diğer oyuncuların ve hatta filmin bir diğer yıldızı olan Alicia Silverstone’unda performansları ağız bırakacak türden. Senaryo ve oyuncularının bu kadar iyi olması ortaya çıkan şaheserin tek dayanağı mı zaman gösterecek.

17 Kasımda vizyona girecek olan filmi sabırsızlıkla bekliyoruz.

YAZI TİMUR CAN ERSOY