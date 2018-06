KRALİYETTEN ASİLİĞE

SİNEMA 21 saat önce Dilruba Karaköse

The Crown dizisiyle tanıdığımız Claire Foy, yeni filmi için bambaşka bir halde!

Kraliçe 2. Elizabeth’i canlandırdığı The Crown dizisiyle Golden Globe ödülünün de sahibi olmuş olan Claire Foy, maalesef dizinin 3. sezonunda yer almayacak. Ancak başarılı işler çıkarmaya beyazperdede devam ediyor yetenekli yıldız. Ryan Gosling ile başrollerini paylaştığı “First Man” filmini merakla beklerken bizi asıl heyecanlandıran yapım ise “The Girl in the Spider’s Web” oldu. Fragmanı yayınlanan filmde Foy, Lisbeth Salender karakterine hayat verirken tarzı da alışık olduğumuzdan bir hayli farklı olarak oldukça asi ve aykırı. The Girl in the Spider’s Web filminin fragmanında yer alan aksiyon sahneleri de bizleri nelerin beklediğinin birer kanıtı.

