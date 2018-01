KIŞIN EN GÜZEL HALİ

SİNEMA 5 saat önce Ezgi Şuekinci

Kışın romantik ruhunu, bu filmlerle yakalayabilirsiniz...

Sıcacık bir ev, yumuşacık bir battaniye, kıvamında bir kahve ve kış temalı bir filmin eşliğindeki kışı kim sevmez ki? İşte tam da bunu gerçekleştirebileceğimiz zamanlardayız! Sonunda kışın en film izlenesi günlerine ulaştık! Soğuk kış gecelerini ısıtan, huzuru hissettiren ve hikayeleriyle bambaşka hayatlara yolculuk yapmanızı sağlayan en güzel kış filmleri, izlenmek için sizi bekliyor.

Sil Baştan / Eternal Sunshine of the Spotless Mind

2004 yılında vizyona giren, bilim kurgu, dram ve romantik türündeki filmin oyuncu kadrosunda Jim Carrey, Kate Winslet, Mark Ruffalo, Kirsten Dunst, Elijah Wood gibi isimler bulunuyor. Film, Joel Barish (Jim Carrey)’in eski sevgilisi Clementine (Kate Winslet)’ın, yaşadıkları iki yıllık ilişkiye dair tüm anılarını gizemli tıbbi bir müdahale ile kafasından sildirmesini ve bunun ardından gelişen enteresan olayları konu alıyor. Fragman için buraya tıklayabilirsiniz.

Kış Uykusu / Winter Sleep

Yönetmenlik koltuğunda Nuri Bilge Ceylan’ın oturduğu, kadrosunda ise Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Nejat İşler gibi usta oyuncuların olduğu Cannes tescilli film Kış Uykusu’nda, bambaşka bir hayata konuk olacaksınız. Emeklilik günlerini geçirmek üzere Orta Anadolu’nun küçük bir şehrine taşınan ve burada bir otelde çalışmaya başlayan eski bir oyuncu Aydın’ın (Haluk Bilginer), eşi (Melisa Sözen) ve kardeşi (Demet Akbağ) ile sorunlu ilişkisini anlatan film, uzunca bir süre hafızalarınızdan silinmeyecek. Fragman için buraya tıklayabilirsiniz.

Gir Kanıma / Let the Right One In

Tomas Alfredson’un yönettiği 2008 İsveç yapımı vampir filmi Gir Kanıma, korku türü sevener için iyi bir tercih olabilir. 2010 çıkışlı filmde, sürekli hor görülen genç bir kızın ailesinden ve arkadaşlarından intikam almasını izleyeceksiniz. Son dönemin korku filmi klişelerinden uzaklarda bir yerlerde konumlanan bu özgün filme göz atmalısınız. Fragman için buraya tıklayabilirsiniz.

Kış Masalı / Winter’s Tale

2014 yapımı, fantastik dram türündeki bu film, bir hırsızın soymak için girdiği evde hasta ve güzel bir kadına aşık olması ile başıyor. Ancak filmin ilginç olan kısmı elbette burası değil. Hırsızın kollarında yaşamını yitiren hasta kadın için bir mucize gerçekleşiyor ve kadın tekrar hayata dönüyor. Mucizelerle dolu, bir yeniden doğuş hikayesi izlemek isterseniz, bizim önerimiz Kış Masalı! Fragman için buraya tıklayabilrsiniz.

Sibirya Ekspresi / Transsiberian

Başrollerini Woody Harrelson, Kate Mara, Ben Kingsley, Thomas Kretschmann, Emily Mortimer gibi oyuncuların paylaştığı Sibirya Ekspresi’nin türü dram, gizem ve suç. Filmde, evli ama mutsuz bir çift olan Roy ve Jessie, çalıştıkları kilise tarafından bir görev için Rusya’ya gönderiliyor. Bütçeleri kısıtlı olduğu için Çin’den Rusya’ya trenle gitmeye karar veren çift, kompartmanlarını başka bir çiftle paylaşmak zorunda kalıyor. Gizemli oda arkadaşlarının gerçek yüzünü merak ediyorsanız filmi mutlaka izlemelisiniz! Fragman için buraya tıklayabilirsiniz.

Şey / The Thing

2011 yılında seyirciyle buluşan bilim kurgu, gizem ve korku türündeki Şey filmi, Antartika’da bir araştırma bölgesinde araştırma yapan yüksek lisans öğrencisi Kate Lioyd ve Dr. Sanden Halvorson arasında gizemli bir tekne yüzünden çıkan tartışmayla başlıyor. Araştırmalar esnasında Kate, helikopter pilotu olan partneri ile birlikte keşfettiği uzaylı yaşam formunun peşinden gidiyor ve asıl film buradan sonra başlıyor. Gizemli bilim kurgu filmlerinin meraklısıysanız, bu film tam sizlik! Fragman için buraya tıklayabilirsiniz.

Cinnet / The Shining

Stanley Kubrick yönetmenliğindeki Cinnet, yazar Jack Torrance’ın, kış sezonunda kapalı olan Overlook Oteli’nin bakımını üstlendikten sonra ailesiyle birlikte otele taşınmasının ardından gelişen metafiziksel olayları konu alıyor. Gizeli ev ya da otel filmleri ile gerginlik dolu birkaç saat geçirmek fikri kulağınıza hoş geliyorsa, korku türündeki Cinnet kesinlikle listenizde bulunmalı! Fragman için buraya tıklayabilirsiniz.

Küçük Kadınlar / Little Women

1994 Kanada yapımı Küçük Kadınlar, babaları İç Savaş’ta çarpışırken anneleri tarafından zor şartlarda büyütülen Joe, Meg, Beth ve Amy March’ın merak uyandıran öyküsünü anlatıyor. Dram dolu bir ailede, birbirine sevgiyle bağlanmış kardeşlerin duygu dolu hikâyesine şahitlik etmek isterseniz, Louisa May Alcott’un ölümsüz eserinden uyarlanan bu filmi izlemelisiniz.

Harry Potter ve Felsefe Taşı / Harry Potter and the Philosopher’s Stone

Ve tabii ki Harry Potter’sız bir kış düşünemeyiz! Hepimiz anbean alnında yara izi olan o küçük çocuğun, Hogwarts’a uzanan tehlikeli ve engebeli yolculuğuna şahitlik etti. Belki de aynı filmi birden fazla kez aynı heyecanla izledik. Her kış mutlaka izlenen filmlerin başında gelen Harry Potter serisine, bu kış da yer açmayı ihmal etmeyin!

