KAYBEDENLER KULÜBÜ YOLDA’NIN AFİŞİ YAYINLANDI!

SİNEMA 11 saat önce Ezgi Şuekinci

Kaybedenler Kulübü Yolda’nın afişi, “Nerede kalmıştık?” der gibi!

Sinema severlerin merakla beklediği Kaybedenler Kulübü Kulubü Yolda filminin afişi nihayet yayınlandı! Yapımını TMC Film’in, yapımcılığını ise Erol Avcı’nin üstlendiği filmin başrollerini, 2011 yılında vizyona giren “Kaybedenler Kulübü”nde olduğu gibi Nejat İşler ve Yiğit Özşener paylaşıyor. Filmde Hande Doğandemir, Merve Çağıran, Rıza Kocaoğu ve Sarp Akkaya gibi ünlü ve başarılı isimler de bulunuyor. İşte şimdiden heyecan yaratan ve odak noktası haline gelen filmin afişi!

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