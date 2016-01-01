SİNEMA 18 saat önce Ecem Becerikli

Kaybedenler Kulübü efsanesi altı yıl aradan sonra devam filmi 'Kaybedenler Kulübü Yolda' ile geri dönüyor.

Bir dönemin efsanevi radyo programı Kaybedenler Kulübü’nden yola çıkılarak ilki 6 yıl önce seyirciyle buluşan film, vizyona girdiği andan itibaren büyük bir seyirci kitlesine ulaştı. Yeni hikayesiyle yıllar sonra tekrar sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan filmin başrollerinde yine Nejat İşler ve Yiğit Özşener, yönetmen koltuğunda ise Mehmet Ada Öztekin var.



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