KASIM AYINDA SİNEMAYA DOYUYORUZ!

SİNEMA 16 saat önce Ezgi Şuekinci

Türk sinema sektörünün yükselen grafiğini hareketlendirecek filmler geliyor!

Havaların soğumasıyla birlikte sinema sezonu açmış bulunuyoruz. Özellikle pazar günlerinin huzur veren aktivitesi film izlemek, Kasım ayında favoriniz olacak. Çünkü birbirinden güzel filmler, Kasım ayını etkisi altına alacak. İşte mutluluk deposu niteliğinde 5 film!

Mutluluk Zamanı

Kiralık Aşk dizisiyle ekranların en sevilen çiftleri arasına giren ve hatırı sayılır bir hayran kitlesi yakalayan Elçin Sangu ve Barış Arduç ikilisinin başrolünü paylaştığı Mutluluk Zamanı, 10 Kasım’da vizyona girecek. Asıl sevginin, mükemmelliyette değil kusurların içinde saklı olduğunun anlatıldığı filmde, yolları sürpriz bir şekilde kesişen Mert ve Ada’nın hikayesini izleyeceğiz.



Yanlış Anlama

Başollerinde Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve Hakan Bilgin’in olduğu Yanlış Anlama, zor duruma düşen bir ailenin, başına gelen komik olayları konu alıyor. İstanbul’ dan Bakü’nün eşsiz sokaklarına uzanan hikaye herkesi çok güldürecek. Yanlış Anlama 10 kasımda seyirciyle buluşacak.



Yol Ayrımı

Usta oyuncu Şener Şen’in, tüm hayatını babasından devraldığı işleri büyütmeye adayan acımasız iş adamı Mazhar Kozanlı’yı canlandırdığı Yol Ayrımı, 10 Kasımda sinemalarda olacak. Mert Fırat ve Rutkay Aziz gibi isimlerin de yer aldığı Film, Mazhar Kozanlı’nın, yaşadığı bir travma sonrasında nasıl yol ayrımına geldiğini anlatacak.



Sen Kiminle Dans Ediyorsun?

Binnur Kaya, Demet Özdemir ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerinde olduğu Sen Kiminle Dans Ediyorsun?, annesiyle babasının vefatından sonra bir türlü toparlayamayan Aysel’in, sıkıntılı günlerinden kurtulmak için kendini dansa verişini ve yeni bir hayata kavuşmasını anlatıyor. Burak Aksak’ın yazıp yönettiği film 17 Kasımda sinemalarda!



Kardeşim Benim 2

Başrollerini Burak Özçivit ve Murat Boz’un paylaştığı 2016 yapımı Kardeşim Benim filminin devam halkası olarak çekilen Kardeşim Benim 2, yine Hakan ve Ozan kardeşlerin başından geçenleri komik bir dille seyirciye aktaracak. İkinci perdede değişiklikler de var. 14 Kasım’da görücüye çıkacak filmde, Burak Özçivit ve Murat Boz’ a Leyla Feray ve Vatanım Sensin ile çıkış yakalayan güzel oyuncu Pınar Deniz de eşlik edecek.



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