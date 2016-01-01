KADIN OLMAK

SİNEMA 10 saat önce Ezgi Şuekinci

“İyi ki kadınım!” dedirten bir film; Demir Çeneli Melekler!

Kadınların tüm dünyayı değiştirebilecek güce sahip olduğunu gösteren ve onların yalnızca anne, ev hanımı ya da eş olmadığına vurgu yapan ABD yapımı “Demir Çeneli Melekler” filmi, içerisinde duygulara hitap eden birçok önerme bulunduruyor. 1910’lu yılların Amerika’sında, kadınların oy haklarını elde edişinin sancılı sürecine güçlü bir ışık tutan film, izleyen herkesi etkisi altına almayı başarıyor. Çünkü Demir Çeneli Melekler, hikayesini tamamen gerçek hayattan alıyor.

Alice Paul, Lucy Burns ve oy haklarını isteyen diğer aktivist kadınların zorluklarla dolu öyküsünü anlatan film aynı zamanda direnişi, cesareti ve öz güveni de simgeliyor. Kadınların eril bir toplumda yaşamaya mahkum edilişini ve kamusal alandaki görmezden gelinişini izleyeceğiniz film, “eşitlik” kavramını bir kez daha gözden geçirmenize vesile oluyor. “Biz burdayız!” diyen kadınları, insan haklarını hiçe sayarcasına cezalandıran ve onların varlığını reddeden erk topluluğuna karşı verilen bu savaşı, “Ben insanım!” diyen herkes bilmeli ve anlamalı. Başrollerini Hilary Swank, Vera Farmiga, Patrick Dempsey, Bob Gunton, Julia Ormond gibi isimlerin paylaştığı bu önemli filmden enstantaneleri sizler için derledik. İşte direnen kadınlar!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ