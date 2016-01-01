GÜLDÜREN FİLM

SİNEMA 3 saat önce Ezgi Şuekinci

Türkiye’nin en uyumlu ikilisi Ahmet Kural ve Murat Cemcir, “Ailecek Şaşkınız” ile beyaz perdede!

Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in ortak imzasını taşıyan bütün filmler, beyaz perdede rüzgar gibi esiyor. Sinema severleri gülmekten kırıp geçiren Çalgı Çengi ve Düğün Dernek ikilemelerinden sonra şimdi sıra Ailecek Şaşkınız’da! Uzun bir süredir merakla beklenen film nihayet 2 Mart’ta sinemalarda olacak.

Yönetmenlik ve senaristlik koltuğunda Selçuk Aydemir’in oturduğu TR 40 33 Production yapımlı Ailecek Şaşkınız, zengin oyuncu kadrosu ile heyecanı doruklara taşıyor. Filmde Ahmet Kural ve Murat Cemcir’e Saadet Işıl Aksoy, Cengiz Bozkurt, Günay Karacaoğlu, Mustafa Alabora ve Çağlar Ertuğrul gibi ünü isimler de eşlik ediyor.

Ailecek Şaşkınız’da Ahmet Kural, aile şirketinin başına geçen, şımarık bir iş adamı Ferhat’ı, Murat Cemcir ise Ferhat’ın sağ kolu, çocuksu yapısıyla dikkat çeken Gökhan’ı canlandırıyor. Önceki filmlerin aksine bir kadın başrol oyuncusunu da izleyeceğimiz filmde Saadet Işıl Aksoy da restoran sahibi bir babanın kızı olan Elif’e hayat veriyor. Ferhat, Gökhan ve Elif’in macera, aksiyon ve komedi dolu hikayesine şahitlik etmek istiyorsanız, 2 Mart Cuma günü sinemaya gitmeyi ihmal etmeyin!

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