GİŞEDE KADIN HAKİMİYETİ

SİNEMA 5 saat önce Dilara Yilmaz

59 yıldan sonra kadın oyuncular, gişede erkeklere galip gelerek başı çektiler.

Bu yıl kadın oyuncular film endüstrisini adeta ele geçirdiler. Ünlü kadın oyuncuların birçoğu sektörde ki cinsel suistimal sorununa dikkat çekerken, Box Office’in açıklamasına göre, 60 yıldan sonra ilk defa kadın oyuncuların başrolllerinde olduğu filmler gişede başı çekti. Daisy Ridley’in başrolü olduğu Star Wars: Son Jedi, Emma Watson’ın başrolü olduğu Güzel ve Çirkin ve Gal Gadot’nun başrolünde olduğu Süper Kadın filmleri gişe hasılatlarında ilk üç sırayı aldı. İlk onda ise Taraji P. Henson’nın Proud Mary, Alicia Vikander’ın Tomb Raider’ı ve Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Mindy Kaling’in başrolleri aldığı A Wrinkle in Time filmleri de yer aldı.

YAZI DİLARA YILMAZ