HAFTAYA DAMGASINI VURACAK 8 GERİLİM FİLMİ

SİNEMA 1 gün önce

Haziran ayını gerilim filmleriyle kapatıp Temmuz'a aynı hızla devam etmek isteyenlere önerilerimiz.

23 Haziran 2017

Berlin Sendromu – Berlin Syndrome

Yönetmenliğini Cate Shortland’ın üstlendiği Avustralya yapımı bu film IMDb’den 6.4 puan almıştır. Clare Avusturyalı bir foto muhabiridir. Sovyet mimarisini fotoğraflayıp bir kitap yayınlamak ister ve bunun için Berlin’e gelir. Burada İngilizce öğretmeni olan Andi ile tanışır ve birbirlerine karşı güçlü bir çekim hissetmeye başlarlar. Beraber geçirdikleri bir gecenin ardından, Clare uyandığında kendini Andi’nin apartman dairesinde kilitli bulur.

Kara Gün – Patriots Day

Yönetmenliğini Peter Berg’in üstlendiği ABD yapımı bu filmin IMDb puanı 7.4 olarak belirlenmiş.

Gerçek bir hikayenin uyarlaması olan Patriots Day’in baş kahramanı Boston Polis Komiseri Ed Davis bir terör eyleminden sonra, hayatta kalanlar ile birlikte bir sonraki olası patlamayı önlemek mücadele edecektir. Film, 2013 yılından Boston Maratonu bombalı saldırısına giden süreci ele alır.

30 Haziran 2017

Hayalet Hikayesi – Personal Shopper

Olivier Assayas yönetmenliğindeki Fransa yapımlı film için IMDb de uygun görülen puan 6.2 olup, 20’li yaşlarında, içine kapanık bir kadın olan Maureen’in yaşamını ele alır. Paris’te ünlü bir modelin özel alışveriş danışmanlığını yapan genç kadın kardeşini kaybetmiştir ve yas sürecindedir. Bir gün cep telefonuna kardeşinin hayaletinden gelen bir mesaj üzerine herşey karışır.

2:22

Paul Currie’nin yönetmen koltuğunda oturduğu ABD yapımlı filmin baş kahramanı Dylan Branson New York’ta hava trafiği kontrol merkezinde çalışan bir elemandır. Bir gün, saat 2:22’de bir ışık huzmesi yüzünden birkaç saniyeliğine kör olmasıyla iki uçağın havada çarpışmasına neden olmak üzeredir, bu yüzden tüm yaşamı darmadağan olan Branson’ın başına gelen bu olay her gün aynı dakikada tekrarlanmaya başlar ve bunun beraberinde yaşamının ona bazı getirileri olur.

7 Temmuz 2017

The Bye Bye Man

Stacy Title yönetmenliğindeki ABD yapımlı film Wisconsin’de üç üniversite öğrencisinin eski bir eve yerleşmesini ve bununla beraber başlayan olaylar zincirini konu edinir. Bu olaylara sebep olan kişinin kim olduğu merak konusudur. The Bye Bye Man’in varlığını bilmek ve ona inanmak, onun lanetiyle baş başa kalmak için yeterlidir; korunmanın tek yolu ise ondan hiç söz etmemektir.

The Hunter’s Prayer

Başrolünü ünlü oyuncu Sam Worthington’ın üstlendiği aksiyon filmi, bir suikastçinin genç bir kadına ailesinin ölümünün intikamını almakta yardım etmesini konu ediniyor. ABD yapımı hem aksiyonu hem gerilimi içinde barındıran filmin yönetmen koltuğunda Jonathan Mostow oturuyor.

28 Temmuz 2017

Atomic Blonde

IMDb’de 7.5 puan alan David Leitch yönetmenliğindeki ABD yapımlı filmde Lorraine Broughton MI6’nın en ölümcül suikastçısıdır. Kaçış ustalığı ve yakın dövüşteki yeteneğiyle bilinmektedir. Antony Johnston’ın aynı adlı romanından uyarlanan film soğuk savaş sırasında bir ajanın öldürülmesini araştırmak ve eksik ajanlar listesini bulmak için Lorraine’in Berlin’e gönderilmesini konu edinir. Yeni görevi için Berlin istasyon şefi David Percival ile işbirliği yaparlar ve ikisi gerilim dolu büyük bir aksiyona atılırlar. Ancak bir süre sonra kendisine kurulan tuzağı anlar ve bu tuzağın gizemini çözmeye çalışır.

Hizmetçi – Agassi

Park Chan-Wook yönetmenliğindeki Güney Kore yapımı film sadece gerilim değil romantikliği ve dramı da ön planda tutmuş. 1930’lar da geçen hikayede kendisini Kont olarak tanıtan bir dolandırıcı gizemli ve saf görünen Japon varis Leydi Hideko’nun zenginliğini ele geçirmek için onu kendisine aşık etmeyi planlar ve kendisine yardım etmesi için Leydi’ye bir hizmetçi kiralanır. Ancak bu hizmetçi kendisine aşık olacaktır.