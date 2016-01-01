GERİ DÖNÜŞ ZAMANI

SİNEMA 18 saat önce Dilruba Karaköse

Jennifer Aniston, televizyon dünyasına yepyeni bir dizi ile dönmeye hazırlanıyor.

Üzerinden yıllar geçmiş olsa da Friends dizisi, hala televizyon tarihinin en iyilerinden biri olarak tahtını kimseye kaptırmıyor ve ikonik çizgisini gelecek nesillere aktarma konusunda da oldukça kararlı. Dizide Rachel Green karakterine hayat vererek unutulmazlar arasında yer alan Jennifer Aniston, her ne kadar beyazperdede başarılı yapımlarda yer alsa da, Friends’in bitişinden beri televizyon ekranlarında yer almayarak hayranlarını bu durumdan mahrum bırakıyordu. Ama işler yavaş yavaş tersine dönüyor.

Zamanında yine Friends dizisinde kısa bir süreliğine de olsa beraber oynayan Reese Witherspoon ve Jennifer Aniston, bir komedi dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Diziye dair henüz pek bir detay ortaya çıkmasa da House of Cards’ın yaratıcılarından Jay Carson’ın senaryosunu yazacağı konuşuluyor. Witherspoon ve Aniston yıldızı ve aynı zamanda yapımcısı olacağı dizi, sabah şovları ve New York’un medya dünyasına odaklanacak.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE