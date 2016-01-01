FİLMLERİN MODA KOKAN GARDIROPLARI

SİNEMA 17 saat önce Ezgi Şuekinci

Unutulmaz filmlerin kadın başrol oyuncuları, kişisel stil anlayışınıza ilham kaynağı olabilir!

İzlediğimiz filmlerdeki bütün karakterlerin kendine özgü tavrı ve tarzı oluyor ve biz de kendimize yakın bulduğumuz karakterlerden etkilenerek ve onun gibi giyinip onun gibi konuşmaya başlıyoruz. Bu durum filmin etkisinden çıkana kadar kendisini gösterdikten sonra yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Fakat öyle filmler var ki yayınlanmasının üzerinden yıllar geçse bile etkisinden kurtulmamız kolay olmuyor.

Filmlerle ilgili akıllarımızda kalan en belirgin şeylerden biri de kuşkusuz başrol oyuncularının giydiği ve çoğu özel tasarım olan kıyafetler. Tasarımcıların aylar süren çalışmalarının sonucunda ortaya çıkan ve buram buram moda kokan o parçalardan etkilenmemek elde değil.

O halde hazırladığımız listeye göz atın ve tarzlarıyla akıllarda yer etmeyi başarmış kadın oyunculardan ilham alın.

1. Audrey Hepburn (Holly) – Breakfast Tiffany’s

2. Alice Paul (Hillary Swank) – Demir Çeneli Melekler

3. Susan Sarandon (Louise Sawyer), Geena Davis (Thelma Dickenson) – Thelma ve Louise

4. Rose Dewitt Bukarter (Kate Winslet) – Titanic

5. Sylvia (Anita Ekberg) – La Dolce Vita

6. Gia Marie Carangi (Angelina Jolie) – Gia

7. Cecilla Tallis (Keira Knightley) – Kefaret

8. Gabriella Chanel (Audrey Tautou) – Coco Chanel’den Önce

9. Lorelei Lee (Marilyn Monroe) – Erkekler Sarışınları Sever

10. Andrea Sachs (Anne Hathway) – Şeytan Marka Giyer

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