FİLMEKİMİ 2017

SİNEMA 10 saat önce Yunus Başaran

29 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek 16. Filmekimi'ne dair merak edilenler.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 16. kez gerçekleşecek olan Filmekimi, 29 Eylül-8 Ekim tarihlerinde İstanbul’da da Beyoğlu ve Atlas Sinemaları, Kadıköy Rexx Sineması ve Cinemaximum City’s Nişantaşı’nda yapılacak.

Her yıl sinemaseverler tarafından heyecanlanla beklenen Filmekimi programında bu yıl, Cannes’da Altın Palmiye kazanan The Square’den, Juri Büyük Ödülü dahil dört ödül kazanan 120 BPM’ye; Juliette Binoche, Gérard Depardieu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Bright Sunshine in’den, The Lobster ile aklımızı alan Yorgos Lanthimos’un Cannes En İyi Senaryo ödüllü yeni filmi The Killing of A Sacred Deer’a, birçok sıra dışı yapım yer alıyor. Filmekimi kapsamında Michael Haneke’nin Cannes Film Festivali’nde yer alan filmi Happy End ve Robert Pattinson’ın müthiş performansıyla dikkat çeken Safdie kardeşlerin son filmi Good Time gibi merakla beklenen birçok filmi izlemek mümkün olacak.

Müzik dünyasının en özgün, en karizmatik, en gizemli isimlerinden Morrissey’in gençlik yıllarını anlatan England Is Mine ve Lynne Ramsey’in Cannes’da Joaquin Phoenix’e ödül getiren ve En İyi Senaryo ödülünü alan filmi You Were Never Really Here da Filmekimi programının dikkat çeken filmleri arasında yer alıyor.

Filmekimi’nin bu yıl bir de sürprizi var. Günümüz Fransız sinemasının en büyük dehalarından Bruno Dumont’un Fransa tarihinin en önemli kahramanlarından Jeanne d’Arc’ın çocukluk ve gençlik dönemini müzikal formunda anlattığı filmi Jeanette’in programda yer almasının yanı sıra, filmin müziklerini yapan, Fransız breakcore dehası, prodüktör Gautier Serre’in ne müzikal ne mental sınır tanıyan projesi Igorrr da Filmekimi işbirliğiyle 2 Ekim’de ilk defa İstanbul’da Salon’da bir konser gerçekleştirecek.