FANTASTİK CANAVARLAR’A JUDE LAW SÜRPRİZİ

Çocukluğumuzun belki de en özel kahramanı Harry Potter. Kitapları ve sinema filmleriyle yarattığı dünya hepimiz için çok özel. Serideki her bir karakter önemli ancak bir tanesi var ki yeri hepimiz için apayrı! Harry’nin her daim koruyucusu, yol göstericisi, bizim gizli kahramanımız Albus Dumbledore’dan bahsediyoruz elbette.

J.K Rowling’in yarattığı sihirli dünyanın spin-off projesi “Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?” devam filmiyle yeniden karşımıza çıkmaya hazırlanırken, filmle ilgili en çok merak ettiğimiz konuda nihayet açıklığa kavuştu. Warner Bros, filmin adını Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald olarak açıkladı ve Albus Dumbledore rolünde göreceğimiz Jude Law’ın da olduğu bir fotoğraf paylaştı.

İlk filmde karşılaştığımız Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Zoe Kravitz, Claudia Kim ise yine kadroda bulunuyor. Ayrıca devam filminde Johnny Depp, Gellert Grindelwald karakteri ile bir kez daha sinemaseverlerle buluşacak.

Merakla beklenen filmin senaryosu da ilkinde olduğu gibi yine Rowling’e ait. Yönetmen koltuğunda ise bir kez daha David Yates’i görüyoruz. Sabırsızlıkla beklediğimiz film, 16 Kasım 2018’de vizyona girecek.

