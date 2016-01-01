FANTASTİK CANAVARLAR 2’NİN FRAGMANI YAYINLANDI

SİNEMA 11 saat önce Yunus Başaran

16 Kasım'da vizyona girecek olan Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları filminin fragmanı yayınlandı.

Çok sevilen Harry Potter serisi son bulunca tüm hayranları gibi biz de üzülmüştük. Ancak bir yazardan öte bir dahi olarak adlandırabileceğimiz İngiliz yazar J. K. Rowling, Harry Potter evrenini sonlandırmak istememiş ve asıl film serisinin içinde yer alan, Harry Potter’ın da sahibi olduğu bir kitap, Fantastik Canavarlar Nelerdir? Nerede Bulunurlar? adlı bir sinema filmi serisi ile daha karşımıza çıktı. Geçtiğimiz yıl beyaz perdede büyük hasılat elde edip, tüm eleştirmenler ve hayranlardan tam not alan filmin ise ikincisi bu Sonbahar’da bizlerle.

16 Kasım’da vizyona girecek olan Fantastik Canavarlar 2 ya da diğer adıyla Fantastik Canavarlar: Grindelwald’ın Suçları filminin fragmanında, bizi en çok heyecanlandıran unsurun kuşkusuz Profesör Dumbledore’un gençliği ile karşılaşmamız sayılabilir. Albus Dumbledore’a o müthiş aksanıyla hayat verecek olan yakışıklı oyuncu Jude Law ile ilk filmdeki ana karakterimiz Newt Scamander’a hayat veren Oscar’lı oyuncu Eddie Redmayne’in muhteşem uyumu, fragmandan bile bizleri heyecanlandırıyor. Fragmanda dikkatimizi çeken bir diğer unsur ise Ölüm Yadigarları‘nın (Mürver Asa, Diriltme Taşı ve Görünmezlik Pelerini) sembolünü tekrar görmüş olmamız sayılabilir. J. K. Rowling’in bu denli detaylı hikaye yazmasına alıştık neticede.

Lafı uzatmadan fragmanı izlemeye alalım sizleri!

YAZI YUNUS BAŞARAN