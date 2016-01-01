!F İSTANBUL’DA “SEVMEK ZAMANI”

SİNEMA 12 saat önce Ilgaz Gökırmaklı

Metin Erksan’ın başyapıtı “Sevmek Zamanı” yenilenmiş kopyasıyla ilk kez !f İstanbul seyircisiyle buluşacak.

Sinemaseverlerin merakla beklediği 17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali 15 Şubat’ta kapılarını açmaya hazırlanıyor. Yılın merakla beklenen bağımsızlarını ve ödüllü filmlerini sinemaseverlerle buluşturmak için gün sayan !f İstanbul’un bu yılki sürprizlerinden biri de “Sevmek Zamanı” olacak. Türkiye sinemasının auteur’lerinden Metin Erksan’ın sürreal başyapıtı “Sevmek Zamanı”, yenilenmiş kopyasıyla ilk kez genel seyirciyle buluşacak.

“Acı Hayat” (1962), “Yılanların Öcü” (1962), “Susuz Yaz” (1964), “Kuyu” (1968) gibi bir çok klasiğin yaratıcısı, Türkiye sinemasının auteur’lerinden Metin Erksan’ın yönettiği 1965 yapımı bu kült film, “Tüm Zamanların En iyi Türkiye Filmleri” araştırmalarında ilk sıralardaki yerini de korumaya devam ediyor.

!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin programı 23 Ocak’ta açıklanacak ve biletler 2-4 Şubat tarihlerinde İstanbul için, 23-25 Şubat tarihlerinde de Ankara ve İzmir için biletix’te ön satışa çıkacak.

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