EZGİ MOLA’NIN MAİDE TEYZESİ BEYAZ PERDEDE!

SİNEMA 10 saat önce Ezgi Şuekinci

Ezgi Mola’nın, sosyal medyada beğeni toplayan karakteri “Maide Teyze” film oldu!

Başarılı ve güzel oyuncu Ezgi Mola geçtiğimiz aylarda Maide Teyze isminde bir karakter yaratmış hatta o karaktere Instagram üzerinden bir hesap da açmıştı. Mola’nın hayat verdiği Maide Teyze’nin videoları çok beğenildi, çok kez paylaşıldı ve kısa sürede yüz binlerce kişiye ulaştı. Yeni filmi “Maide’nin Altın Günü”nü sır gibi saklayan Ezgi Mola, geçtiğimiz ay, “Göbeğim çatladı aylardır saklamaktan evlatçıklarım! Alın size sürpriz! #MaideninAltınGünü 8 Aralık’ta sinemalarda!” notuyla paylaştığı bir postla müjdeyi vermişti. Beklenen gün geldi ve “Maide’nin Altın Günü” bugün seyirciyle buluştu!

Yapımcılığını AFF Pictures’ın üstlendiği, senaryosunu ise Ezgi Mola’nın yazdığı filmin galası, geçtiğimiz günlerde Etiler Atakent’te yapıldı. Ünlülerin akın ettiği gece, tıpkı bir altın gününü andırıyordu. Yakın arkadaşı Ezgi Mola’yı bu özel gününde yalnız bırakmayan Demet Akalın, altın gününün şanındandır diyerek kekler, börekler hazırladı. Ne diyelim? Gişen bol olsun Maide Teyze!



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