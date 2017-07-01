ESKİ FİLMLERİN EN ŞIK 7 MAYOSU

SİNEMA 1 gün önce Ezgi Şuekinci

Eskiye dönmek güzeldir dedik ve sizin için eski filmlerin mayo modasını mercek altına aldık.

Yaz tüm ihtişamıyla devam ederken, gözler plajlardaki modaya çevrildi bile. Her yıl farklı renklerle ve tarzlarla, ara sıra eskiye dönerek karşıladığımız mayo ve bikiniler, bu yaz da şıklık yarışının baş kahramanı oldu; plajlar, minimalizm esintileri taşıyan şık mı şık mayolarla doldu taştı.

Ara sıra eskiye dönerek dedik, doğru söyledik. Eskinin mayo ve bikinileri hala trend, hala çok güzel. Biz de henüz tatile gidememiş okurlarımız için, sıcak kumlardan, film setlerine şöyle bir uzandık ve gösterime girdikleri andan itibaren dikkat çekmeyi başarmış filmlerdeki kadın oyuncuların, özel tasarım mayo ve bikinilerini derledik.

Dr. No (1962)

Suddenly Last Summer (1959)

The Talented Mr. Ripley (1999)

Boogie Nights (1997)

Bathing Beauty (1944)

Pauline at the Beach (1983)

The Swimmer (1968)

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ