ELÇİN SANGU VE BARIŞ ARDUÇ’TAN MUTLULUK ZAMANI!

SİNEMA 14 saat önce Ezgi Şuekinci

Mutluluk Zamanı filminin ilk fragmanı sinema severlerle buluştu!

Kiralık Aşk dizisi ile önemli bir hayran kitlesi yakalan Elçin Sangu ve Barış Arduç ikilisi, yepyeni bir sinema filmi ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Leyla ile Mecnun’un Erdal Bakkal’ı Cengiz Bozkurt’un da başrolünü paylaştığı film, kusursuz bir hayata sahip olan Mert ve heykeltraş Ada’nın öyküsünü konu alıyor. Senaryosu ünlü oyuncu Buğra Gülsoy ve Ali Erkan Ersezer imzası taşıyan romantik komedi türündeki filmin yönetmenlik koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

İstanbul ve Heybeliada’da çekimleri tamamlanan filmin romantik sahnelerinin ön planda olduğu ilk fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı ve beğenileri şimdiden toplamaya başladı. Mutluluk Zamanı 10 Kasım’da sinemalarda olacak!



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