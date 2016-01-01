EKRANLARDA ROMANTİZM RÜZGARI

SİNEMA 4 saat önce Dilruba Karaköse

Sevgililer Günü için planınız yoksa, izlenmesi gereken duygusal ve romantik film listemize göz atın!

Kutlayıp kutlamamak tamamiyle sizin seçiminize kalmış. Ancak kabul edelim Sevgililer Günü diye bir gerçek var. O güne özel değişik bir programınız yoksa, yapılabilecek en basit ve keyifli aktivite, sıcacık evinizde romantik bir film izlemek. Bu noktada ne seyredeceğim sorunsalını yaşamamak için, hazırladığımız liste eminiz tam size göre!

1. One Day

Romantik film denildiğinde izlenmesi gerekenlerin başında geliyor One Day. Anne Hathaway ve Jim Sturgess’in başrolünde yer aldığı film, Emma ve Dexter’ın arkadaşlık ve aşk ilişkisi üzerine kurulu.

2. Love Rosie

Aralarındaki bağı hiçbir şekilde koparmayan ancak ayrı hayatlar yaşamak zorunda kalan Rosie ve Alex’i Lily Collins ve Sam Claflin canlandırıyor.

3. About Time

Keşke zamanda yolculuk yapabilsem diye düşündüğünüz oldu mu? About Time, işte böyle bir gücümüz olsa neler olabileceğini gösteriyor. Domhnall Gleeson’ın canlandırdığı Tim Lake karakteri, bu gücünü farkedince her utanç verici anını değiştirmeye çalışır. Ancak zamanla tüm sorunlarını bu şekilde çözemeceğini anlayacaktır.

4. Amour

Senaryosunu Michael Haneke’nin yazdığı film, emekli müzik öğretmenleri Georges ve Anne’nin uzun yıllardır süren mutlu evliliğinin bir felç sonucu değişmesini anlatıyor. Amour ile birlikte aslında aşkın yaşının olmadığını bir kere daha anlamış oluyoruz.

5. Mr. Morgan’s Last Love

Usta oyuncu Michael Caine’in başrolünde olduğu Mr. Morgan’s Last Love, Paris’te yalnız yaşayan Matthew Morgan ve yeni tanıştığı Pauline arasındaki dostluğu konu alıyor.

6. The Longest Ride

Farklı zaman dilimlerinde aşk yaşayan çiftler Ira ve Ruth, Luke ve Sophia, farkında olmadan birbirlerinin hayatlarına dokunurlar. Filmin senaryosu ise romantik kitaplarının üstadı Nicholas Sparks’ın eserinden uyarlama.

7. Definitely, Maybe

2008 yapımı filmin kadrosunda Ryan Reynolds, Rachel Weisz, Isla Fisher ve Elizabeth Banks gibi önemli isimler yer alıyor. Konusu ise boşanmak üzere olan Will Hayes’ın kızına eski üç aşkını anlatması ve hangisinin annesi olduğunu bulmaya çalışması.

8. Breathe

Yaşanmış hikayelerden ilham alan filmler hep daha dokunaklı olmuştur. Breathe ise bunlardan biri. Andrew Garfield ve Claire Foy’un mükemmel uyumuyla, mutlaka izlenmesi gereken filmde, Robin Cavendish’in felç getirdikten sonraki mücadele dolu hayatı anlatılıyor.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE