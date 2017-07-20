DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET, SİRKECİ GARI’NDA

SİNEMA 3 saat önce Ilgaz Gökırmaklı

"Doğu Ekspresinde Cinayet" filmi, 7 Kasım'da Sirkeci Garı'nda sinemaseverlerle buluşacak.

“Polisiye edebiyatın kraliçesi” Agatha Christie’nin, dünyaca ünlü romanı “Murder on the Orient Express / Doğu Ekspresinde Cinayet’in” göz alıcı sinema uyarlaması, Türkiye prömiyerini Doğu Ekspresi yolculuğunun başlangıç durağı Sirkeci Garı’nda yapıyor. Sirkeci Garı Doğu Ekspresi’nin güzergâhının ilk durağı olması sebebiyle hikayede özel bir yere sahip. Hercule Poirot’yu, filmin yönetmeni de olan Kenneth Branagh canlandırırken, cinayete kurban giden Mr. Ratchett rolünde Johnny Depp, Mrs. Hubbard rolünde Michelle Pfeiffer, Pilar Estravados rolünde Penélope Cruz, Prenses Dragomiroff rolünde Judi Dench, Masterman rolünde Derek Jacobi, M. Bouc rolünde Tom Bateman, Kont Andrenyi rolünde, “Dansçı” belgeseli festivalde de gösterilen Sergei Polunin, Gerhard Hardman rolünde Willem Dafoe, Hildegarde Schmidt rolündeyse Olivia Colman yer alıyor.

Doğu Ekspresinde Cinayet’in bu özel gösterimi için biletler 27 Ekim günü saat 10:30’da satışa çıkacak. Biletler İKSV ana gişesinden ve Biletix üzerinden temin edilebilecek.

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