DIANA KRUGER’IN İLK ALMANCA YAPIMI

SİNEMA 1 gün önce

Fatih Akın gibi sinema dehasından müthiş bir film geliyor.

Almanya’nın dünyaca ünlü model ve oyuncusu Diana Kruger’ın yer aldığı, Fatih Akın filmi geçtiğimiz günlerde Cannes’da galasını gerçekleştirdi. “In The Fade” ya da orijinal adıyla “Aus Dem Nichts” isimli film, hem senaryo ekibinde yer alan hem de yönetmen koltuğunda oturan Fatih Akın’ın son zamanlarda adından sıkça söz ettiren yapımı konumunda. Irkçılık ve mülteci konularına değinen filmin konusu ise Almanya’nın neo-Nazi terör örgütü olan National Socialist Underground tarafından katledilen ailesinin intikamı için savaşan bir kadının yaşadıkları. Diana kruger’ın filmografisine bu film, oynadığı ilk Almanca yapım olarak geçiyor. İlk etapta eleştirmenlerden tam not alan filmin fragmanı aşağıda. İyi Seyirler



YAZI YUNUS BAŞARAN