DAVID LYNCH’İN HAYATI BOMONTİADA’DA

“TV+ ile Açık Havada Başka Sinema” film gösterimlerinde bir ikon

1980 yapımı Elephant Man, 1968 yapımı Alphabet ve daha birçok kült haline gelmiş filmin yapımcısı ve yönetmeni, dünyanın en çok tanınmış şahsiyetlerinden biri olan David Lynch, ülkemize konuk oluyor. Mecazi bile olsa onu ağırlamayı dört gözle bekleyenler olarak biz, 7 Haziran akşamı saat 21:302da Bomontiada’daki “TV+ ile Açık Havada Başka Sinema” film gösterimlerinde olacağız. David Lynch’in hayat hikayesinin anlatıldığı, yönetmenliğini asistanı olarak yanında çalışan Jon Nguyen’in yaptığı David Lynch: The Art Life belgesel filmi için erken saatlerde yer kapmanızı tavsiye ederiz. Hadi gelin bilmeyenler için David Lynch’in kim olduğundan kısaca bahsedelim.

David Lynch

Kendisi 1946 Amerika, Montana doğumlu bir yönetmen olarak bilinse de aynı zamanda başarılı bir ressam. Pennsylvania Güzel Sanatlar Akademisi ve American Film Institute’de eğitim aldı. 1977 yapımı siyah-beyaz filmi Eraserhead ile tanındı. Ancak kariyerindeki büyük sıçramayı 1990’ların sonunda yönettiği Lost Highway (Kayıp Otoban) ile gerçekleştirdi. Filmlerinin karakteristik özellikleri arasında kısık sesli gürültüler, deforme karakterler bulunması, onun imzası haline geldi. Ancak 2002 yıllı sonrası çektiği filmleriyle de fazla kişisel olmakla eleştirildi. 2001 yapımı Mulholland Drive (Mulholland Çıkmazı) filmi, Cannes Film Festivali’nde en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü. Aynı yıl bu ödülü Joel Coen’in The Man Who Wasn’t There (Orada Olmayan Adam) filmiyle paylaştı.

YAZI YUNUS BAŞARAN