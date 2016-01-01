DANIEL CRAIG SON NOKTAYI KOYDU

SİNEMA 1 gün önce

‘Tekrar Bond olacağıma, bileklerimi keserim’ diyen Daniel Craig, tükürdüğünü yaladı.

Yapımcı Barbara Broccoli, James Bond serisinin son temsilcisi Daniel Craig’in, yeni filmde de başkarakteri temsil edeceğini açıkladı. The Mirror’da yer alan haberle öğrendiğimiz bu bilginin yanı sıra Broccoli, Film müziği için de tekrar Adele ile görüştüklerini bildirdi. Adele, Bond parçasına Grammy, Brit ve Altın Küre Ödüllerini kazandırmıştı.

Craig’in, 2 filmde rol alması için 150 milyon$’lık teklifi reddettikten sonra, Bond karakteri için birçok ünlü isim sıraya girdi. Bond taraftarları arasında tartışmaya girilen bu konuda İngiltere’de ‘Yeni James Bond Kim Olacak?’ bahisleri dahi yapıldı. Bu tartışmalar içinde Idris Elba, Tom Hardy, Aiden Turner ve Henry Cavill öne çıkan isimler oldu. Bu tartışmalara, ‘Bond karakterini bir kez daha üstlenirsem bu, yalnızca para için olur’ diyen Craig, son verdi.

YAZI HÜSEYİN EREN