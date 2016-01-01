DAHA’NIN VİZYON TARİHİ BELLİ OLDU!

SİNEMA 18 saat önce Ilgaz Gökırmaklı

Bu yılın dikkat çeken yapımlarından Daha’nın vizyon tarihi belli oldu.

Onur Saylak’ın ilk uzun metrajlı filmi DAHA, Hakan Günday’ın 17 dile çevrilmiş aynı adlı kitabından uyarlanan Daha, bu yılın dikkat çeken yapımlarından. Onur Saylak’ın ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu film etkileyici oyunculukları ve yönetmen Onur Saylak’ın çarpıcı anlatım diliyle gittiği her festivalde sinemaseverlerin beğenisi topladı.

Babasının onu insan kaçakçılığı şebekesinin bir parçası haline getirmesiyle suçla tanışan 14 yaşındaki Gaza’nın yaşadıklarını, baba-oğul ilişkisi üzerinden anlatan dram türündeki film, Tuba Büyüküstün, Ahmet Mümtaz Taylan, Pervin Bağdat, Hayat Van Eck, Uğur Aslan, Turgut Tunçalp ve Tankut Yıldız gibi oyuncuları kadrosunda bulunduruyor.

24. Uluslararası Adana Film Festivali’nden Yılmaz Güney, SİYAD En İyi Film, Adana İzleyici ve Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödüllerini alan “Daha”, 12 Ocak 2018 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak. Katıldığı bütün festivallerden tam not alan ve birçok ödülle dönen filmin, gişede göstereceği başarı da merak konusu.

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