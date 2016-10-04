CEBİMDEKİ YABANCI 2 ŞUBAT’TA

SİNEMA 11 saat önce Yunus Başaran

Serra Yılmaz'ın ilk kez yönetmenlik yaptığı “Cebimdeki Yabancı” 2 Şubat'ta sinemalarda!

Türk sinemasının yıldızının parladığı, bir biri ardına çıkan yapımlarla gözlerimizi şenlendirdiği şu günlerde, öyle bir yapım kapıda ki, tüm dikkatimizi, vizyona gireceği 2 Şubat tarihine vermiş bir şekilde bekliyoruz.

Bir film hayal edin, yapımcısı Ferzan Özpetek ve BKM, yönetmen koltuğunda ise Serra Yılmaz oturuyor. Ferzan Özpetek filmleri aşıkları, zaten yapımların kalitesine aşina, ancak Serra Yılmaz vizyonuyla nasıl bir iş çıkacak diye düşünmekten kendimizi alıkoyamıyoruz.

Belçim Bilgin, Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Serkan Altunorak, Şebnem Bozoklu ve Şükrü Özyıldız gibi son dönemin göze çarpan oyuncularının yer aldığı film için ayrıca Sezen Aksu’nun da bir bestesi yer alıyor. “İhtimal Ki” isimli parçayla ilk tanıtımı yapılan filmde oldukça eğlenceli sahneler, nasıl bir iş çıktığı hakkında ipucu veriyor.

Senaryosunu Murat Dişli’nin kaleme aldığı filmin hikayesi ise şöyle: yedi yakın arkadaşın akşam yemeğinde oyun oynamaya karar veriyor. Oyunun kuralının ise telefonlarına gelen bildirimleri sesli olarak okumasıyla aslında çok ta yakın olmadıkları anlaşılıyor.

Çarpıcı konusu ve etkileyici oyuncu kadrosu ile seyirciyi sürprizi hiç bitmeyen bir hikayeye davet edecek “Cebimdeki Yabancı”, 2 Şubat’ta sinemalarda!



YAZI YUNUS BAŞARAN