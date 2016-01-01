CATE BLANCHETT SINIRLARINI ZORLUYOR

SİNEMA 7 saat önce Yunus Başaran

Oyunculukta en zor daha ne olabilir sorusunu güzel oyuncu cevaplıyor.

Oyunculuk zor zanaat. O tüm şan ve şöhretin yanında, aslında o kadar da parlak bir hayat sunulmuyor onlara. Özellike sinema çekim sürecinde 72 saate varan uykusuzluk ya da kalitesiz uyku hali, işin en zor kısımları arasında sayılabilir. Ya da o karakterin içine girme süreci… Üstelik çift rolde oynuyorsa o oyuncu, işi kat be kat daha zor. Hadi şimdi gelin, karşınızdaki oyuncunun bir değil, iki değil tam 13 rolde oynadığını hayal edin. O karakterlerin yaratılma süreci, hazırlığı, makyajı, kostümü ve çekim aşamaları… Ve hepsi sadece bir film için…

2 kez Akademi ödülünü kazanmış, güzel oyuncu Cate Blanchett’in 13 farklı karakteri canlandırdığı yeni filmi, Manifesto bu seneye damgasını vuracak. 21. yüzyılda sanat tarihine yön vermiş Fütürizm, Dadaizm, Dogma 95, Pop Art, Minimalizm gibi tüm dünyada kabul görmüş manifestoları izleyeceğimiz filmde, haber spikerinden fabrika işçisine, borsacıdan öğretmene, evsiz bir adamdan bir kuklacıya kadar birbirinden farklı 13 karakterin monologlarını izleyeceğiz. Manifesto’nun yönetmenliğini ise Julian Rosefeldt üstleniyor.

YAZI YUNUS BAŞARAN