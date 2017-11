BU SEFER ANİMASYON YILDIZI

SİNEMA 12 saat önce Dilruba Karaköse

The Lion King'in yeni versiyonun sürprizi Beyonce oldu!

Animasyon filmleri her zaman çocuklarla bağdaştırmak pek doğru olmayabilir. Çünkü içinde bir yerlerde kendi çocuk yanını hala yaşatabilmeyi başaranlar için de keyif veren bir yanı vardır. Aklınıza birden fazla animasyon filmi gelmiştir muhakkak ancak içlerinden birinin yeri hikayesiyle her zaman başka bir yere sahip. O da The Lion King yani Aslan Kral…

Simba’nın başından geçenleri anlatan ve ilki 1994 yılında çekilen film, bu sefer modern teknolojiyle buluşarak tekrar yorumlanmaya hazırlanıyor. 2019 yılında vizyona girmesi planlanırken, kadroda yer alan isimler ise heyecan verici. Donald Grover, Seth Rogen ve James Earl Jones’un yanı sıra en büyük sürpriz ise Beyonce’den! Filmde Nala karakterine sesiyle hayat vermeye hazırlanan kraliçemiz eminiz yine mükemmel bir iş çıkaracak.

