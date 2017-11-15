BU FİLM ÇOK ACI, TATLI, EKŞİ !

SİNEMA 14 saat önce Ezgi Şuekinci

Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy’dan yepyeni bir film geliyor.

Şu sıralar Kadın dizisi ile ekranlarda fırtınalar estiren başarılı ve güzel aktris Özge Özpirinçci ile ekranların aranan yüzü, yakışıklı aktör Buğra Gülsoy, beyaz perdede karşımıza çıkmaya hazılanıyor. BKM ile dünyanın önde gelen yapım şirketlerinden Koreli firma CJ Entertainment Turkey’in, Türkiye’deki ilk ortak yapımı olan Acı Tatlı Ekşi filminin yönetmenlik koltuğunda ise imza attığı ses getiren projelerle tanıdığımız Andaç Haznedaroğlu oturuyor. Başrollerini Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy’un paylaştığı Acı Tatlı Ekşi filminin kadrosunda Gözde Türkpençe, Yusuf Akgün, Osman Alkaş ve Füsun Demirel gibi isimler de yer alıyor. Film, çocukluk arkadaşı olan Duygu ile Murat’ın, üniversitede yıllarında başlayan aşkını ve daha sonrasında çiftin başına gelen acı, tatlı, ekşi olayları konu alıyor.

Daha önce “Aşk Yeniden” isimli diziyle 2 sezon ekranlarda kalan ve oldukça beğenilen Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy ikilisinin, yıllar sonra bir araya gelmesi heyecanı doruklara taşıdı. Duygu yüklü bir aşk hikayesine tanıklık edeceğimiz film 22 Aralık’ta sinemalarda olacak!



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