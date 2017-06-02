BLAKE LIVELY’DEN YENİ FİLM YOLDA!

SİNEMA 10 saat önce

Ünlü güzel yeni filmin başrolü için kontrat imzaladığını açıkladı.

Amerika başta olmak üzere tüm dünyada uzun haftalar, en çok satanlar listesinin zirvesini kaptırmayan Big Little Lies kitabını bilmeyeniniz yoktur. Liane Moriarty tarafından yazılan bu roman, geçtiğimiz Şubat ayında 7 bölümlük bir seri halinde HBO tarafından yayınlanmış, oldukça başarılı oalrak kayıtlara geçmişti. Şimdi sıkı durun. Liane Moriarty tarafından yazılan bir roman daha beyazperdeye uyarlanmaya karar verildi. Gerçi bu karar 2013 yılında, romanın haklarını satın alan CBS tarafından, epeydir belliydi ancak bir takım sebeplerden ötürü kesinlik

kazanamamıştı. Kesinleşme haberinin arkasındaki isim ise Blake Lively. Ünlü güzel, Liane Moriarty’nin diğer hit kitaplarından Husband’s Secret’in başrolünde olacağını açıkladı. Filmin yayın tarihi, Husband’s Secret hikayesi gibi gizemlerle dolu. Yönetmen arayışına geçen yapım şirketinden yeni inciler geldikçe sizi bilgilendireceğiz. Bu yıl gizem ve cinayet filmlerinin yılı olacağı kesin. Doğu Ekspres’inde Cinayet’in yakın bir zaman sonra prömiyer yapacağını unutmayın!

YAZI YUNUS BAŞARAN