BLAKE LIVELY’DEN YENİ BİR FİLM

Ezgi Şuekinci

Blake Lively’nin sürekli genişleyen film kütüphanesine bir yenisi daha eklendi All I See Is You!

İlk olarak 2016 Toronto Film Festivali’nde gösterime giren All I See Is You filminin resmi fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Blake Lively, Jason Clarke, Danny Huston ve Yvonne Strahovski olan gerilim türü filmin yönetmenliğini ise Marc Foster üstlendi. Blake Lively, çocukken geçirdiği bir araba kazası sonrasında görme yetisini kaybetmiş genç kadın Gina’yı canlandırıyor. Görme yetisini kazanabilmek için bir dizi ameliyat geçiren Gina, her şeyi görmeye başlıyor ama hiçbir şey eskisi gibi kalmıyor. Tek hayali kocasını, evini görmek ve hayatını dışarıda yeni şeyler keşfederek yaşamak olan olan Gina’yi talihsiz olaylar bekliyor.

Hatırlarsanız, Blake Lively Haziran 2016’da çıkan ve oldukça sevilen Shallows adlı korkunç bir köpekbalığı filminde rol almıştı. Güzel oyuncu şimdi daha da başarılı olacağı ön görülen yeni filmi ile sevenlerinin karşısına geçiyor.

Blake Lively’yi aşina olmadığımız bir karakterde göreceğimiz All I See Is You, 27 Ekim’de gösterime girecek.



YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ