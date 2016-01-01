BİR STARIN DOĞUŞU

SİNEMA 13 saat önce Dilruba Karaköse

Lady Gaga ve Bradley Cooper'ın başrolünde olduğu “A Star Is Born” filminin ilk fragmanı yayınlandı!

Çılgın sahne şovları ve kostümleriyle tanıdığımız Lady Gaga, daha önce bize hiç göstermediği bir yeteneğini sergilemeye hazırlanıyor. Beyazperdenin en popüler ve kendine hayran bırakan oyuncularından Bradley Cooper ile kamera karşısına geçen Gaga, “A Star Is Born” filmiyle karşımıza çıkacak. Country müzik yıldızı Jackson Maine’in, Ally adında tanınmayan yetenekli bir şarkıcıyı keşfetmesini konu alan ve 5 Ekim’de vizyona girecek olan filmin ilk fragmanı da sonunda karşınızda. Bakalım Lady Gaga ve Bradley Cooper ikilisi nasıl bir performans ortaya koyacak.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE