BEYAZ EKRANA EN ÇOK YAKIŞACAK 6 KİTAP

Son yıllarda yükselen kitaplardan filme uyarlama furyası hız kesmeden devam ediyor.

ALL ekibi olarak, henüz sinemaya uyarlanmadan kitapların lezzetine varmanız adına bir güzellik düşündük. Henüz beyazperdeye uyarlanmış ve uyarlanma kararı verilmiş 6 gözde kitabı huzurlarınıza sunuyoruz. İyi okumalar!

1. Murder on the Orient Express by Agatha Christie

1974 yılında sinemaya uyarlanmış olan bu romanın yeni versiyonunun vizyon tarihini, 10 Kasım 2017 olarak açıklandı. Türk milleti olarak hepimizin aşina olduğu bu kitabı bilmeyenler için kısaca konusu ise şöyle: Gece yarısından sonra artan şiddetli tipi yüzünden Doğu Ekspresi artık yoluna devam edemeyecek durumdadır. Yılın bu zamanlarında lüks tren tamamen doludur. Ertesi sabah yapılan kontroller sonucu tüm yolcuların sağsalim trende olduğu anlaşılır. Ancak defalarca bıçaklanarak öldürülen Amerikalı yolcunun kompartımanının kapısı içeriden kilitlidir. Sonunda trende yolculuk etmekte olan Hercule Poirot cinayeti incelemeye başlar. Ancak kimi yolcular cinayetin izlerini yok edebilmek için yaşlı dedektifin dikkatini dağıtmaya çalışırlar. Poirot, kehanet sayılabilecek bir saptamayla cinayeti bir değil iki şekilde çözümlemeyi başarır.



2. The Handmaid’s Tale by Margaret Atwood

The Handmaid’s Tale, diğerleri gibi beyazperdeye değil de televizyona uyarlandı. Ve evet seri yayına başladı. Hulu’da 26 Nisan’da prömiyer yapan yapım oldukça olumlu eleştiriler de aldı. Elisabeth Moss ve Alexis Bledel’in harika oyunculukları da cabası. Siz diziye henüz başlamadan bir an önce kitabı edinmek için acele edin.

3. His Dark Materials by Philip Pullman

Philip Pullman’ın isim karmaşası yaşayabileceğiniz bir seri kitabından oluşuyor. İlk kitap Kuzey Işıkları’nın bizim ülkemiz gibi birkaç ülke de de Altın Pusula olarak çıktı. Takiben Keskin Bıçak ve Kehribar Dürbün fantastik kurgu sevenler tarafından oldukça beğenlidi. 2000’li yıllarda seriyi sinemaya çekmiş olsalar da, gişede istenilen hasılatı elde edemedi. Ancak sıkı durun. BBC yeni versiyon çekimlerinin olacağını açıkladı. Bu yılın sonlarında yayınlanacağı duyumunu aldık.

4. Anne of Green Gables by L M Montgomery

Lucy Maud Montgomery tarafından 1908 yılında yazılmış kült bir roman olan Yeşilin Kızı Anne, birçok çizgi filme ve de sinema filmlerine uyarlanmış olsa da, hikaye hiçbir zaman tazeliğini yitirmedi. Günümüzün altın platformu NetFlix de bunun farkında olacak ki, özgün yapımlarının arasında olacağı haberini verdi.

5. Lady Macbeth of Mtsensk by Nikolai Leskov

Okuyan Us Yayınları’ndan çıkan, Türkçe’ye Mtsensk İlçesinin Lady Macbeth’i olarak çevrilen bu şaheserin konusu ise şöyle; Katerina Lvovna, bunaltıcı derecede sıkıcı hayatının, bir turna balığına dönüşmesiyle son bulacağından habersizdir. Yüce bir aşkın ya da en temel hayvani içgüdülerin harekete geçirdiği Katerina, insanlığımız için hayati önem taşıyan tezatlar ve tereddütler hakkında hiçbir şey bilmiyor görünmektedir. 14 Temmuz’da vizyona girecek filmin adıysa Lady Macbeth olarak geçiyor.

6. The Circle by Dave Eggers

Amerikalı yazar Dave Eggers’ın, yayına çıktığı 2016 yılından bu yana en çok satanlar listesinden düşmeyen kitabın konusu; Düşlerindeki işi bulduğunu düşünen Mae; kendisini, arkadaşlarını ve yakınlarını hatta insanlığın geleceğini etkileyecek bir gerçekle karşılaşacaktır. Bir kadının hırsı ve idealizmiyle başlayan roman, birden kendini endişe dolu bir atmosfere bırakacaktır ve okuyucunun zihninde hafıza, geçmiş, gizlilik, ahlak, demokrasi ve insan bilgisinin sınırları hakkında birtakım soruların belirmesine neden olacaktır. Film şu sıralar ülkemizde vizyona girdi. Harry Potter’daki Sevgili Hermione Emma Watson ve Tom Hanks, ne kadar güçlü bir kadroya sahip olduğunun sinyallerini versin. Bu kitap için acele edin.

YAZI YUNUS BAŞARAN