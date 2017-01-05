BEAUTY AND THE BEAST’TEN YENİ HABERLER

SİNEMA 1 saat önce

17 Mart'ta vizyona girecek Beauty and the Beast, gün geçtikçe daha fazla merak uyandırıyor!

Merakla beklediğimiz Beauty and the Beast filminden, vizyon tarihi yaklaştıkça yeni haberler gelmeye devam ediyor. Filmde Belle rolünü canlandıracak Emma Watson role uygunluğu ve güzelliğiyle büyülerken, filmde seslendirdiği şarkıyla da yeteneklerini ortaya koyuyor. Dan Stevens’ın Beast ve Luke Evans’ın Goston karakterlerini canlandıracağı filmin kadrosunda ise Ewan McGregor, Ian McKellan ve Emma Thompson gibi usta isimler de yer alıyor. Yayınlanan yeni poster ve Golden Globe’da yayınlanan trailer ise 17 Mart’ta vizyona girecek filmin ne kadar büyüleyici olacağının ipuçlarını veriyor gibi

