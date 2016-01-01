BEYAZPERDEDE BAŞROLDE YILBAŞI VAR

SİNEMA 1 gün önce Dilruba Karaköse

Yılbaşı temalı en unutulmaz 8 filmi sizler için derledik.

Yılın en büyülü, göz alıcı ve masalsı zamanı. Her yer ışıklarla dolu, içimizde yepyeni umutlar ve yeni yılın gelmesine çok az bir var. Bu atmosferi doya doya yaşamak için başvurulabilecek en basit ve etkili yol ise yılbaşını merkez alan filmler. Bizler de izlenmesi gereken 8 unutulmaz filmi sizler için bir araya getirdik. Şimdiden keyifli seyirler!

1. Elf

Komedi denilince akla gelen ilk isimlerden Will Ferrell’ın yer aldığı film, Buddy isimli bir elfin boyu büyümeye başladıkça aslında insan olduğunu anlaması ve New York’a taşınmasını konu alıyor.

2. It’s a Wonderful Life

İntiharın eşiğinde olan George Bailey’ye koruyucu meleği tarafından bir oyun oynanır. Eğer George hiç yaşamamış olsaydı hayat onsuz nasıl olurdu? Konusu ve oyuncularıyla Şahane Hayat, hem yılbaşı hem de nostaljiyi bir araya getirmesiyle en unutulmazlardan biri.

3. The Holiday

En başta Cameron Diaz, Jude Law ve Kate Winslet’ı bir araya getirmesiyle bile izlemeye değer. Iris ve Amanda’nın yılbaşı yaklaşırken evlerini değiştirmesi ve başlarına gelen komik ve bir o kadar da romantik olaylar, adeta içimizi ısıtıyor.

4. The Nightmare Before Christmas

1993 yapımı Noel Gecesi Kabusu, özellikle animasyon severler için yılbaşı ruhunu güzel bir şekilde yansıtan filmlerden. Jack Skellington’ın noel gecesi çocuklara oyuncak dağıtma görevini Noel Baba’dan devralmaya karar vermesinin hikayesini anlatan filmin senaristliğini Tim Burton’ın yapmasıyla ne kadar değişik olduğu zaten ortada.

5. The Grinch

Komedi ustası Jim Carrey, Noel’den nefret eden çirkin ve oldukça huysuz Grinch karakteriyle sınırlarını zorlamış ve çok da başarılı olmuştu.

6. The Polar Express

Her ne kadar ilk bakışta çocuk filmi olarak görünse de, izlemeye başladığınız anda yaşınız kaç olursa olsun sizi içine çeken bir film Kutup Ekspresi. Mucizevi bir trenle Noel Baba’nın ikamet ettiği Kuzey Kutbu’na doğru yol alan çocukların hikayesi anlatılırken, Tom Hanks’in seslendirdiği karakterlerle daha da tadına doyulmaz oluyor.

7. Love Actually

Aşk ve Noel’in birleşiminin üstüne bir de Hollywood’un güçlü oyuncularını buluşturan Aşk Her Yerde, farklı olayları mercek altına alıyor.

8. Christmas with the Kranks

Yılbaşı yaklaşırken büyük ihtimalle televizyonda karşılaştığınız ya da karşılaşabileceğiniz bir film Çılgın Yılbaşı. Luther ve Nora Krank’in yılbaşında çıkacakları gemi tatilini iptal etmeleri ve oniki saat içinde gösterişli bir kutlama gerçekleştirmeye çalışmalarını konu alırken oldukça komik ve eğlenceli…

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE