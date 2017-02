AŞKLA DOLU 10 UNUTULMAZ ROMANTİK FİLM

SİNEMA 15 saat önce

Sevgililer Günü ruhuna uygun içinizi ısıtacak 10 aşk filmini sizler için sıraladık.

Popüler kültürün de etkisiyle hayatımızda ister istemez bir yere sahip olan Sevgililer Günü’ne az bir zaman kaldı. Şubat ayını anlamlı kılan ve aşk dolu olmasını sağlayan bu özel günün temasına uygun romantik filmlerin sayısı ise bir hayli fazla. O zaman mutlaka izlenmesi gereken ve her defasında bizleri mest eden 10 romantik filme hemen göz atalım.

1- Aşk Çesmesi (When in Rome)

Kristen Bell ve Josh Duhamel’in başrolünde yer aldıkları film, Roma’nın eşsiz ve romantik atmosferinin altında Beth ve Nick’in aşk hikayesini anlatıyor.

2- 50 İlk Öpücük (50 First Dates)

Kısa süreli hafıza sorunuyla mücadele eden Lucy’yi, kendisine bir kez daha aşık edebilmek için mücadele etmekten asla vazgeçmeyen Henry Roth’un hikayesini beyazperdeye aktaran filminde Drew Barrymore ve Adam Sandler yer alıyor.

3- İyi Olan Kazansın (This Means War)

Chris Pine ve Tom Hardy gibi kendine hayran bırakan iki yakışıklı aktörün yer aldığı filmin diğer yıldızı ise Reese Witherspoon. CIA ajanı ve aynı zamanda iki yakın dost olan Foster ve Tuck ikilisinin Lauren’i etkilemek için ellerinden geleni yapmasını konu alıyor.

4- Aşkın 500 Günü (500 Days of Summer)

Mimarlık okuyan Tom Hansen’ın patronunun asistanı Summer ile tanışmasının ardından yaşadıklarının anlatıldığı filmin başrolünde Joseph Gordon-Levitt ve Zooey Deschanel yer alıyor.

5- Uzaktaki Anılar (A Walk to Remember)

Okulun popüler çocuğu Landon Carter’ın okulda aldığı bir ceza sonucu sessiz ve çekingen Jamie’ye aşık olması ve ardından gelişen olayları konu alıyor.

6- Senden Önce Ben (Me Before You)

Her şey tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşamını sürdürmek zorunda olan Will Traynor’ın, bakıcı olarak küçük bir kasabada yetişmiş Lou Clark’ı işe almasıyla başlar. Bu genç adam ve kadının bir araya gelişinin hayatlarını yeni bir yola sürüklemesini anlatan filmde Sam Claflin ve Emilia Clarke yer alıyor.

7- Romeo ve Juliet (Romeo + Juliet)

William Shakespeare’in unutulmaz oyununun beyazperdede hayat bulduğu filmde Leonardo DiCaprio Romeo, Claire Danes ise Juliet Capulet olarak karşımıza çıkıyor. Birbirine düşman iki ailenin, birbirini seven gençlerinin aşk ve hüzün dolu macerası konu alınıyor.

8- Aynı Yıldızın Altında (The Fault in Our Stars)

John Green’in aynı adlı romanından uyarlanan filmde Shailene Woodley, ebeveynleri tarafından zorla destek grubuna gönderilen 16 yaşındaki kanser hastası Hazel Grace Lanchester karakterini canlandırıyor. Sonrasında Ansel Elgort’un oynadığı Augustus Waters’la tanışıp ve ona aşık olmasıyla gelişen olaylar anlatılıyor.

9- Aşka Yolculuk (Leap Year)

Şubat’ın 29’unda evlenme teklif edebildiği bir İrlanda geleneğinden esinlenip erkek arkadaşı Jeremy’nin arkasından Dublin’e giden Anna’nın yolculuk sırasında Declan ile tanışması ve başlarına gelen maceralar konu alınıyor.

10- Ölümsüz Aşk ( The Age of Adeline)

Geçirdiği bir kaza sonucu yaşlanmamaya başlayan Adaline Bowman, bu süreçte dünyanın sıradışı değişimine de tek başına tanık olur ve bunun zorluğunu tek başına atlatmayı başarır. Bu yalnızlık karizmatik Ellis Jones ile tanışına kadar sürer.