ARİF V 216 VİZYONDA!

SİNEMA 6 saat önce Ezgi Şuekinci

Yılın en çok merak edilen filmi Arif V 216, izleyenleri 60’lı yıllara götürecek!

Modern zaman ve Türk Sinema tarihini harmanlayarak, esprili ve zeki bir senaryo ile beyazperdeye taşıyan Arif V 216 filmi, aylardır büyük bir heyecanla bekleniyordu. Uzun süren bekleyiş, sonunda bitti ve Arif V 2016 bugün seyirciyle buluştu!

Senaristliğini Cem Yılmaz’ın, yönetmenliğini ise Kıvanç Baruönü’nün üstlendiği filmde, Türk komedi tarihinin hafızalara kazınan karakteri Arif ile insan olma isteğiyle dünyaya gelen Robot 216’nın maceralarını izleyeceğiz. Cem Yılmaz’ın “İnsan olmak isteyen bir Pinokyo öyküsü gibi ve dostluk üzerine” sözleriyle özetlediği Arif V 216’nın kadrosu da tahmin edeceğiniz üzere oldukça güçlü. Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Ahu Yağtu, Çağlar Çorumlu, Özge Özberk, Zeynep Kankonde, Tuncay Beyazıt, Sercan Badur, Özgür Emre Yıldırım, Kubilay Aka, Erkan Üçüncü ve Can Yılmaz’ın yanı sıra Kerem Alışık, Mert Fırat, Şükrü Özyıldız, Farah Zeynep Abdullah, Kamil Güler, Tuba Ünsal, Mustafa Sandal, Mariya Anatasiyeva, Murat Cüreklibatur ve Türk Sineması’nın efsane ismi Ediz Hun’un da rol aldığı film, şimdiden unutulmaz bir başyapıt olmaya aday. ‘İyi insanlar yalnızca filmlerde mi olur?’ sorusuna cevap arayan ve Yeşilçam’ın şaşaalı günlerini genç kuşakla buluşturacak olan Arif V 216, NuLook ve CMYLMZ Fikir Sanat yapımcılığında, Arçelik ana sponsorluğunda izleyiciyle buluşuyor. Ayrıca, filmde çalınan tüm şarkıların telif hakları da Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ