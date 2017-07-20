ANNE HATHAWAY BARBIE Mİ OLUYOR?

SİNEMA 14 saat önce

Ünlü oyuncu Anne Hathaway, Barbie filminin başrolü olacak dedikoduları Hollywood’u kasıp kavurdu.

Barbie’yi oynayacağı açıklandıktan kısa bir süre sonra, rolden “program yoğunluğu” yüzünden çekildiğini açıklayan Amy Schumer’ın geçtiğimiz Salı günü Instagram’da paylaştığı resim yüzünden Barbie rolü için gözler Anne Hathaway’e çevrildi. Anne Hathaway’den övgüyle bahseden Schumer “İzlemek için sabırsızlanıyorum.” yorumunu yaptı. Anne Hathaway’in başrol için düşünüldüğü filmin konusu, Barbie bebeğin o mükemmel, plastik dünyaya ait olmadığını hissetmesi üzerine kurulu. Filmin kahramanı Barbie, gerçek dünyayı dolaşıyor ve burada, kişiliğinin en büyük gücü olduğunu öğreniyor. Filmin yayın tarihini 29 Haziran 2018 belirleyen Sony Pictures, Eylül ayında çekimlere başlayacak. Programı çok sıkışık olan Anne Hathaway’in bu tarihlere uyup uyamayacağı merak konusu…

YAZI DİLARA YILMAZ