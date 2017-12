AKSİYONA VAR MISINIZ?

SİNEMA 1 gün önce Dilruba Karaköse

Netflix filmi Bright, güçlü oyuncu kadrosuyla 22 Aralık'ta geliyor.

Film, dizi ya da belgesel severlerin kullanmaktan vazgeçemediği ve yenilikleriyle her daim dikkatleri çekmeyi başaran Netflix, kendi yapımlarıyla da oldukça başarılı işler ortaya koyuyor. Başrollerini Will Smith ve Joel Edgerton’un paylaştığı Bright ise bunlardan biri. Suicide Squad ve End of Watch filmlerinin yönetmeni David Ayer’ın yönetmenliğini üstlendiği film, Los Angeles Polis Birimi’nde görev yapan iki polis memuru Officer Ward ve Officer Jakoby’nin yaşadıkları fantastik dünyayı korumak için elf, orklar, perilerle olan savaşını konu alıyor. Aykırı ikili, şiddet ve karanlık güçlerle dolu Los Angeles sokaklarını güvenli hale getirmek için zamanla yarışıyorlar. Eğer aksiyon ve gerilim filmlerini seviyorsanız, 22 Aralık için evinizde sinema ortamını oluşturmayı ihmal etmeyin!

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE