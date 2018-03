90. OSCAR KAZANANLARI

SİNEMA 8 saat önce Yunus Başaran

90. Oscar ödülleri geçtiğimiz saatler içerisinde sahiplerini buldu.

Amerika’nın ünlü oyuncusu ve sunucusu Jimmy Kimmel’ın sunuculuğunu üstlendiği gece, Los Angeles’deki Dolby Tiyatrosu’nda gerçekleşti. Kırmızı halıdan rüzgar gibi geçen yıldızlar, giydikleriyle koca yıl kendilerinden bahsettirecekler elbette. Üstelik geçtiğimiz yıl yaşanan “En İyi Film” kazananı açıklanırken yaşanan skandaldan ders çıkarmış olacaklar ki, herkesin oldukça organize oldukları belli oluyordu. Ayrıca törende Yapımcı Harvey Weinstein’a tepki olarak, cinsel taciz ve cinsiyet eşitsizliğine karşı doğan “Time’s Up” ve “MeToo” hareketlerine destek devam etti.

Geceye dair ilginç sayılabilecek detaylar arasında “En İyi Yönetmen” adaylarından olan, “Get Out” filminin yönetmeni Jordan Peele kazansaydı eğer, sinema tarihindeki ilk siyahi kazanan olarak tarihe geçecekti.

Bir diğer detay ise sunucu Jimmy Kimmel, ödül alanlar arasında en kısa konuşma yapana jet ski hediye edeceğini söyledi ve elinde bir kronometre ile konuşma sürelerini hesaplamaya başladı. En kısa ödül konuşmasını yapan kişi “En İyi Kostüm Tasarımı” ödülünü “Phantom Thread” ile alan Mark Bridges oldu. Jet ski’yi Mark Bridges kazandı.

“En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülünü “Three Billbourds Outside Ebbing, Missouri” filmindeki performansıyla kazanan Sam Rockwell, ilk Oscar adaylığında ödülünü aldı.

Akademi Ödülleri, bildiğimiz adıyla Oscar 2018 adayları açıklandığında Shape of Water (Suyun Sesi) 13, Dunkirk 8 ve Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’nin 7 ödüle aday olarak ön plana çıkmıştı. Kazananlar ise çok sürpriz isimler değildi bu yıl. Sıralı tam liste için aşağıya göz atın!

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU – Sam Rockwell – Three Billbourds Outside Ebbing, Missouri

EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ – Darkest Hour

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI – Phantom Thread

EN İYİ BELGESEL – Ikarus

EN İYİ SES KURGUSU – Dunkirk

EN İYİ SES MİKSAJI – Dunkirk

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI – The Shape of Water

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM – A Fantastic Woman

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU – Allison Janney – I, Tonya

EN İYİ KISA ANİMASYON FİLM – Dear Basketball

EN İYİ ANİMASYON FİLM – Coco

EN İYİ GÖRSEL EFEKT – Blade Runner 2049

EN İYİ FİLM KURGUSU – Dunkirk

EN İYİ KISA BELGESEL FİLM – Heaven Is A Traffic Jam On The 40s

EN İYİ BELGESEL FİLM – The Silent Child

EN İYİ UYARLAMA SENARYO – Call Me By Your Name

EN İYİ ÖZGÜN SENARYO – Get Out

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ – Blade Runner 2049

EN İYİ ÖZGÜN FİLM MÜZİĞİ – The Shape of Water

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI – Coco

EN İYİ YÖNETMEN – Guillermo del Toro – The Shape of Water

EN İYİ ERKEK OYUNCU – Gary Oldman – Darkest Hour

EN İYİ KADIN OYUNCU – Frances McDormand – Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

EN İYİ FİLM – The Shape of Water

YAZI YUNUS BAŞARAN