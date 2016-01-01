SİNEMA Yunus Başaran
74. VENEDİK FİLM FESTİVALİ
Merakla beklenen 74. Venedik Film Festivali özel bir galayla başladı.
Venedik Film Festivali’nin 30 Ağustos’ta gerçekleşen özel bir galayla açılışıyla birlikte 2018 Oscar yarışı da resmen başlamış oldu. La La Land, Arrival, Spotlight, Birdman ve Gravity gibi filmlerin ilk kez gösterildi Venedik Film Festivali bu yıl da birçok filme ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İşte merak edilen liste ve açılış davetinden öne çıkan görüntüler:
- Jennifer Lawrence ile Javier Bardem’in başrollerinde oynadığı Mother.
- Georger Clooney’nin yönetmenliğini yaptığı ve Matt Damon’ın yer aldığı Suburbicon.
- Sally Hawkins ile Octavia Spencer’ın gözdesi The Shape of Water.
- Paul Schrader imzası taşıyan Victoria and Abdul.
- Çinli sanatçı Ai Waiwei’nin mülteci sorunuyla ilgili çektiği belgesel Human Flow.
- Uyuşturucu satıcısı Pablo Escobar’ın hayatının anlatıldığı Loving Pablo.
- Erhan Hawke ile Amanda Seyfried’in başrollerini paylaştığı First Reformed.