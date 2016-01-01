74. VENEDİK FİLM FESTİVALİ

SİNEMA 18 saat önce Yunus Başaran

Merakla beklenen 74. Venedik Film Festivali özel bir galayla başladı.

Venedik Film Festivali’nin 30 Ağustos’ta gerçekleşen özel bir galayla açılışıyla birlikte 2018 Oscar yarışı da resmen başlamış oldu. La La Land, Arrival, Spotlight, Birdman ve Gravity gibi filmlerin ilk kez gösterildi Venedik Film Festivali bu yıl da birçok filme ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İşte merak edilen liste ve açılış davetinden öne çıkan görüntüler: