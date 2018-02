71. BAFTA KAZANANLARI

SİNEMA 3 saat önce Yunus Başaran

Oscar ödüllerinin önizlemesi olan BAFTA ödüllerinin bu yılki sahipleri belli oldu.

Londra’daki ihtişamlı Royal Albert Hall’de 71. düzenlenen geceye, ünlülerin #MeToo hareketine destek amacıyla siyahlara bürünmesi şahane bir hareketti.

İngiliz yönetmen Martin McDonagh’ın direktörlüğündeki “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” en iyi film ödülünü alırken, filmin Amerikalı oyuncusu Frances McDormand ise en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü

İngiliz oyuncu Gary Oldman, “Darkest Hour” filmindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanırken, en iyi yönetmen ödülünü de “The Shape Of Water” filmiyle Meksikalı Guillermo Del Toro aldı.

Sinema dünyasının en büyük ödüllerinden olan BAFTA’da yılın en iyilerini belirlediği gecenin kazananlarının tam listesi aşağıda.

En İyi Film: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Yönetmen: Guillermo Del Toro (The Shape Of Water)

En İyi Erkek Oyuncu: Gary Oldman (Darkest Hour)

En İyi Kadın Oyuncu: Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Allison Janney (I, Tonya)

En Orijinal Senaryo: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Belgesel: I Am Not Your Negro

En İyi İngiliz Filmi: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En iyi Sinematografi: Blade Runner 2049

En İyi Uyarlama Senaryo: Call Me by Your Name

En İyi Animasyon Filmi: Coco

En İyi Yabancı Film: The Handmaiden

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: The Shape Of Water

En İyi Görsel Efekt: Blade Runner 2049

En İyi Makyaj ve Saç: Darkest Hour

En İyi Kostüm Tasarımı: Phantom Thread

En İyi Ses: Dunkirk

En Orijinal Müzik: The Shape Of Water

YAZI YUNUS BAŞARAN