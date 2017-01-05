36.İSTANBUL FİLM FESTİVALİ’NE DAİR 10 DETAY

SİNEMA 1 ay önce

Bu yıl 36.sı gerçekleşecek İstanbul Film Festivali hakkında bilmeniz gerekenler.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen, Türkiye’nin en büyük uluslararası sinema etkinliği İstanbul Film Festivali, bu yıl 36. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye ve dünya sinemasının en nitelikli ve başarılı örneklerinden, yıldız oyuncular ve usta yönetmenlerle söyleşilere, 36. İstanbul Film Festivali, 5-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalin bu yıl ki sloganı ise ‘Kaldır Kafanı’.

36. İstanbul Film Festivali, dünya sinemasının en yeni örneklerinden kült yapıtlara, usta yönetmenlerin son filmlerinden yeni keşiflere ve gizli hazinelere yine 186 uzun metrajlı ve 17 kısa filminden oluşan zengin programıyla festival takipçileriyle buluşacak. Festival kapsamında, 11 gün boyunca, 21 bölümde 61 ülkeden 207 yönetmenin toplam 203 filminin gösteriminin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek sohbetlerden konserlere ve özel etkinliklere sinemayla dolu günler yaşanacak.

1.Usta Oyuncu Sir Ian McKellen, İstanbul Film Festivali’nin onur konuğu

Richard III, Gods and Monsters, Yüzüklerin Efendisi serisi ve X-Men filmlerindeki rolleri ile akıllara kazınan, sinemanın en sevilen oyuncularından Sir Ian McKellen İstanbul Film Festivali’nin Onur Ödülü’nü almak üzere British Council işbirliğiyle festivalin konuğu olacak.

2.Şehrin farklı merkezlerinde festival heyecanı

İstanbul Film Festivali’nin bu yılki gösterimleri Beyoğlu’nda Atlas Sineması, Beyoğlu Sineması, Pera Müzesi ve İtalyan Kültür Merkezi, Nişantaşı’nda Cinemaximum City’s, Levent’te Cinemaximum Kanyon ve Kadıköy’de Rexx Sineması’nda yapılacak. Festival şehrin 9 farklı noktasında sinemaseverleri bekliyor olacak.

3.Onur Ünlü’nün merakla beklenen filmi ‘Kırık Kalpler Bankası’ da festival seçkisinde!

Sen Aydınlatırsın Geceyi filmiyle Altın Lale kazanan Onur Ünlü’nün “Sinema kariyerime bu filmi çekmek için başladım” dediği yeni filmi Kırık Kalpler Bankası da festivalin ulusal yarışma seçkisinde yer alıyor.

4.’Gömülü Hazineler’ gün ışığına çıkıyor

Sinema tarihi varlığı az bilinen, kaybolmuş, yıllar boyu izleyici karşısına çıkmamış veya literatürde adından hak ettiği kadar bahsedilmemiş, başka yapımların gölgesinde kalmış filmleri İstanbul Film Festivali, Alkan Avcıoğlu’nun küratörlüğündeki ‘Gömülü Hazineler’ bölümü ile gömülü olduğu yerden gün ışığına çıkarıyor. Orson Welles’in kariyerinin en iyisi olarak nitelediği epik Shakespeare uyarlaması ‘FALSTAFF’ da seçkide yer alıyor.

5.İstanbul Film Festivali Sinema Onur Ödülleri

İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Onur Ödülleri bu yıl Yeşilçam’ın en üretken senaristlerinden Barış Pirhasan, doğal ve incelikli oyunculuğuyla izleyenlerde unutulmaz yüzlerinden Selma Güneri, değerli sinema ve tiyatro oyuncusu Macit Koper, Yeşilçam’ın altın döneminden günümüze uzanan, filmografisiyle sinemamızın görsel diline önemli bir katkısı olan usta görüntü yönetmeni Çetin Tunca’ya takdim edilecek. Festivalin “Sinema Emek Ödülü” ise Kasım 2016’da kaybettiğimiz, değerli eğitmen ve sinefil Mithat Alam’a verildi.

6.Öğrencilere festival sürprizi

İstanbul Film Festivali’nin bu yıl öğrencilere de bir hediyesi var. Festivalde bu yıl, hamilerin desteğiyle, hafta içi 11.00, 13.30 ve 16.00 seanslarındaki öğrenci biletleri 1 TL üzerinden satışa sunulacak.

7.Festivalde yarışma heyecanı

36. İstanbul Film Festivali’nde yarışma heyecanı 8 Nisan’da başlayacak.Festivalin Uluslararası Yarışma bölümünde büyük ödül Altın Lale için, 11 ülkeden 13 film yarışacak. Reha Erdem başkanlığındaki Uluslararası Altın Lale jürisinde yönetmen Syllas Tzoumerkas, senarist ve yapımcı Katayoon Shahabi, sinema yazarı Boyd Van Hoeij ve yönetmen Gabe Klinger yer alıyor.

8.Altın Lale Ulusal Yarışması’nda 12 film yarışacak.

Ulusal Yarışma’da Altın Lale Ödülü için 12 film yarışacak. Jüri başkanlğını sinema ve TV alanlarında çeşitli yapımlara imza atan Yağmur Taylan ve Durul Taylan üstlendiği jürinin diğe üyeleri ise, oyuncu Nejat İşler, roman, öykü, tiyatro yazarı Sema Kaygusuz, görüntü yönetmeni Emre Erkmen ve kurgucu Çiçek Kahraman olacak. Altın Lale Ulusal yarışmasında yer alan 12 filmden 7’sinin yönetmenlerinin ilk filmleri olması da dikkat çeken noktalardan biri. Dünya prömiyerini Berlin Film Festivali’nin Panorama bölümünde yapan Ceylan Özgün Özçelik’in yönettiği ‘Kaygı’, Yeşim Ustaoğlu’nun Toronto’da gösterilen filmi ‘Tereddüt’, Kazım Öz’ün ‘Fırtına’ ve ‘Fotoğraf’ın ardından çektiği üçüncü uzun metrajlı kurmaca film ‘Zer’ de ulusal yarışma seçkisindeki diğer filmler olarak sıralanıyor.

9.Festival sohbetleri, konserler, etkinlikler

36.İstanbul Film Festivali, film programıyla olduğu kadar festival sohbetleri ve konserlerle de sinema dolu bir etkinlik programı sunacak. Festivalin onur konuğu olan usta oyuncu Ian McKellen, geniş bir yelpazede TV ve sinema alanlarında yapımlara imza atan Yağmur Taylan & Durul Taylan ve Fransız deneysel sinemacı Vincent Dieutre festival sohbetlerine kapsamında sinemaseverlerle buluşacak.

10.‘Nerdesin aşkım?’

Aşkın ne yaşı ne de cinsiyeti olduğunun altını çizen, aşkı bulmanın, aramanın bin bir yolu olduğunu anlatan filmlerin bir araya geldiği ‘Nerdesin Aşkım?’ seçkisinde gösterilecek filmler arasında dünya prömiyerini Berlin Film Festivali’nde yapan,efsane şarkıcı Chavela Vargas’ın hayatına mercek tutan Chavel kült sinemacı Bruce LaBruce’un “siyaseten yanlış” avangart, aşırı filmi The Misandrists / Erkek Düşmanları ve festival takipçilerinin Hawaii ve Kelebek ile hatırlayacağı Marco Berger’in, belgeselci Martín Farina ile birlikte yönettiği yeni filmi Taekwondo / Tekvando ve birçok çarpıcı yapım bulunuyor.

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