2018’İN HEYECAN VEREN UYARLAMA FİLMLERİ

SİNEMA 12 saat önce Ilgaz Gökırmaklı

Severek okuduğumuz kitaplar, beyazperdeye uyarlanmaya devam ediyor.

Severek okuduğumuz kitapların sinemaya uyarlanması hakkında ne düşünürsünüz? Kabul edelim, başarılı örneklerin yanı sıra bizleri hayal kırıklığına uğratan filmlerle de karşılaşıyoruz. Biz seyircilerin bu konudaki tereddütleri devam ederken, Hollywood kitap sayfalarını beyaz perdeye aktarmaya hızla devam ediyor. 2018 yılı da bu konuda epey iddialı. Okuyun, izleyin, “Orijinali daha iyi” diyen bu kez de siz olun.

The Black Hand

Siz de Leonardo DiCaprio’yu özlediniz mi? O zaman iyi haberi verelim. Ünlü aktörün The Revenant’tan sonra yer alacağı proje belli oldu. DiCaprio’yu Stephan Talty’nin aynı adlı biyografik kitabından uyarlanan “The Black Hand’te izleyeceğiz. Film, delil toplamak amacıyla gittiği Palermo’da suikasta kurban giden İtalyan kökenli Joseph “Joe” Petrosino’nun hikâyesine odaklanıyor.

Where’d you go, Bernadette

Before Sunrise, Before Sunset ve Before Midnight serisi ile hepimizin göz bebeği Richard Linklater, sonraki projesi Boyhood ile de adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştı. Bizden söylemesi, ünlü yönetmen yeniden kalbimizi çalmaya hazırlanıyor. Linklater, Maria Semple’in “Where’d you go, Bernadette” adlı romanının uyarlamasını beyazperdeye aktarıyor. Başrolde ise güzelliği ile kendine hayran bıraktıran ünlü aktrist Cate Blanchett yer alıyor.

A Wrinkle in Time

Bilim adamı olan babalarının kaybolmasının ardından onu bulmak için yolculuğa çıkan Meg Murray, dahi kardeşi Charles ve arkadaşları Calvin’in sıra dışı macerası, kitap sayfalarından beyaz perdeye taşınıyor. ABD televizyon tarihinin en çok izlenen talk show programının yüzü Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Mindy Kaling, Chris Pine ve Gugu Mbatha-Raw gibi başarılı isimler “A Wrinkle in Time”uyarlamasında buluşuyor. Heyecanla bekliyoruz.

Boy Erased

Gerard Conley’in kitabından uyarlanan Boy Erased, Xaiver Dolan sürprizi ile şaşırtıyor. Bizler “Bakalım Dolan kez ne yapacak?” diye düşünürken kendisi çoktan Hollywood’tan rol kapmayı başardı. ABD kasabasında görevli bir papazın oğlu olan John’un cinsel yönelimi yüzünden yaşadığı sıkıntılara odaklanan filmde Dolan’a Nicole Kidman, Russell Crowe ve Red Hot Chili Pepper grubunun basçısı Flea gibi isimler eşlik ediyor. Boy Erased, 2018 ödül sezonunun bol bol konuşulacak filmleri arasında yer alacak gibi görünüyor.

Annihilation

Jeff VanderMeer’ın ünlü kitabı Annihilation’da beyaz perdeye uyarlanma modasına ayak uyduruyor. Annihilation’ın başrolünde, küçük yaşta Leon filmindeki performansıyla gönüllerde taht kuran ve Siyah Kuğu filmiyle Oscar’ı kazanan Natalie Portman olacak. Portman’ı anormal olayların yaşandığı Area X’i araştırmakla görevli biyolog olan Lena rolünde izleyeceğiz.

YAZI ILGAZ GÖKIRMAKLI