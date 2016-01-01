2017 YAZINA DAMGA VURACAK 5 BİLİMKURGU FİLMİ

SİNEMA 6 saat önce

Bilim kurgu filmleri bu yaz şezlongları sinema salonlarına kurdurmakta iddialı…

Bilim kurgu açısından bekleneni veremeyen 2016 yılı, dikkatlerin 2017’ye çevrilmesine neden oldu. Özellikle seri filmlerinin dikkat çektiği bu yıl, Resident Evil: The Final Chapter ve Logan filmleri ile sinemaseverleri bu yıl mutlu edeceğinin sinyallerini verdi. Önümüzdeki günlerde vizyona girecek ve sinemaseverleri oldukça heyecanlandıracak bu 5 filmi All ailesi olarak sizler için derledik.

Transformers 5: Son Şövalye (23 Haziran 2017)

İnsanlar ve robotlar savaşının bitmesi, Transformerslar’ ın dünyadaki varlığının nedeninin ortaya çıkmasına bağlı. Yani sırların gün yüzüne çıkmasına… Serinin son filmi Kayıp Çağ ile birlikte giden Optimus Prime’ ın yokluğunda dünyayı kurtarmak Bumblebee, Cade Yeager, İngiliz lordu Edmund Burton ve Profesör Vivian Wembley’ e kalacaktır. Başrolleri Mark Wahlberg, Laura Haddock, , Josh Duhamel, Anthony Hopkins ve Santiago Cabrera üstlenirken yönetmen Mickheal Bay’ dir.

Spider-Man: Eve Dönüş (7 Temmuz 2017)

İron Man’ in koruması altında olan ve sıradan bir insan gibi yaşama alışmaya çalışan Peter, dünyayı kurtarmayı ve suçlara karşı savaşmayı aklından çıkaramamaktadır. Şehre yeni gelen düşmanı ile birlikte en yakınlarının büyük tehdit altına girmesi Peter’ ın, kendini kanıtlamasına fırsat oluşturur. Marvel yapımı olan filmin Peter Parker karakterini Tom Holland canlandırırken yönetmen kolduğunda Jon Watts oturuyor.

Maymunlar Cehennemi: Savaş (15 Temmuz 2017)

Maymunlar yönetimindeki dünyada Caesar ve ekibinin, insanlarla olan savaşını izleyeceğimiz bu yapımda iki ırkın geleceği Caesar ve Colonel’ in yüzleşmesine bağlıdır. Acıması olmayan bir Albay yönetimindeki insanlar, Caesar ve ekibine ağır yenilgi yaşatacaktır ve bu yenilgi Caesar’ ı intikam alma yoluna sürükleyecektir. Yönetmenliği bir kez daha Matt Reeves üstlenirken, Andy Serkis Caesar’ ı , Woody Harrelson Colonel’ i canlandırmaktadır.

Kara Kule (4 Ağustos 2017)

Roland Deschain, hayatta kalmış son silahşördür. Dünyanın kötü gidişini durdurmak amacıyla önce tek başına yola çıkan Roland, daha sonra yanına yoldaşlar alarak varlığın merkezi olan Kara Kule’ ye fantastik bir yolculuğa başlar. Stephen King’ in ‘Kara Kule’ eserinden, sinemaya uyarlanan bu yapımda yönetmen Nikolaj Arcel, Oyuncular Matthew McConaughey, Katheryn Winnick, Idris Elba ve Jackie Earle’ dir.

Terminatör 2: Mahşer Günü 3D (25 Ağustos 2017)

Sarah Connor’ un oğlu John Connor’ u öldürmek için T-1000 adında bir Terminatör üretilir ve geçmişe gönderilir. İnsan direnişinin başkanı olacak John’ u korumak için T-800 adında bir robot da geçmişe gönderilir ancak asıl soru John’ u bulacak ilk robotun hangisi olacağıdır. 4 Dalda Oscar Ödülü almış filmin yönetmeni, ‘Titanic’ ve ‘Avatar’ filmlerinden hatırladığımız James Cameron’ dur. Başrollerde ise Arnold Schwarzenegger ve Linda Hamilton bulunmakta.

YAZI HÜSEYİN EREN