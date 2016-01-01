2017’DE BEYAZ PERDE DÜMENİ

SİNEMA 2 saat önce

Yeni yılın filmlerinde pusula her yönü gösteriyor! işte 365 sayfalık günlüğünüzde izlemeniz gereken filmler listesi.

İzlemeden 10’dan geriye saymamanız gereken filmleri sizler için listelemiştik. Şimdi de yeni yılda kesin izlemeniz gereken filmlerle sizleri tanıştıralım dedik.

21 Ocak – Wind River

Bir FBI ajanının araştırdığı bir cinayet soruşturması etrafında şekillenen filmde Jeremy Renner, Olsen ikizlerinin tatlı küçük kardeşi Elizabeth Olsen, Jon Bernthal ve Kelsey Asbille rol alıyor.

27 Ocak – I am Michael

Kendi dünyasına jamesfrancotv Instagram hesabıyla aşina olduğumuz Hollywood’un biricik yakışıklısı James Franco bu filmde karşımıza eşcinsel haklarının savunucusu olarak çıkıyor.

24 Şubat – Get Out

Chris ve kız arkadaşı Rose arasındaki ilişki etrafında şekillenen film 21. yüzyılda hala siyahı olmanın getirdikleriyle izleyicilerini yüzleştirmeye hazırlanıyor.

10 Mart – Personal Shopper

Paris’te alışveriş sahnelerine hepimiz, sinema tarihi boyunca alışkınız. Fakat Kristen Stewart bu dünyanın yer altını bize göstermeye hazırlanırken ölmüş ikiz kardeşiyle de iletişim kurma konusunda farklı yollar deniyor.

28 Nisan – The Circle

Black Mirror seyircileri buraya! Emma Watson ve Tom Hanks modern dijital çağın bilinmeyenlerini aklınıza “İnsanlığı geleceği ne olacak?” sorusunu getirerek, önünüze serecek.

23 Haziran – The Beguiled

Thomas P.Cullinan’ın “A Painted Devil” isimli romanından yola çıkılarak çekilen film, 1971 yılında Clint Eastwood ile hayata geçirilmişti. Yeni versiyonunda ise Elle Fanning, Nicole Kidman, Kristan Dunst, Angourie Rice ve Colin Farrell ile dolu yıldızlar geçidi bizi beyaz perde önünde ağırlayacak.

21 Temmuz – Dunkirk

İkinci Dünya Savaşı’nı konu alan film, 1940’ın Dynamo Operasyonu etrafında gelişiyor. Çok sevdiğimiz Tom Hardy, Cillian Murphy yanında süpriz bir isimde oyuncular arasında. One Direction’dan Harry Styles!

28 Temmuz – The Dark Tower

Stephen King’in Vahşi Batı’sına hoşgeldiniz… Matthew McConnaughey zaten yeter demeyin! Idris Elba’nın performansına da film süresince doyamayacağız anlaşılan.

11 Ağustos – Baby Driver

Ansel Elgort, filmde ışığa giden yolunu müzikle buluyor. Ona eşlik eden isimler ise Kevin Spacey, Jamie Foxx ve Jon Hamm.

13 Ekim – The Snowman

Michael Fassbender 2016’da filmlere doyamadı fakat hiç arayı uzatmadan 2017’de de bizimle. Norveçli bir seri katili anlatan drama türü filmin yönetmeni ise bir başka başrol, Tomas Alfredson.

22 Kasım – Murder on the Orient Express

Yine bir roman uyarlaması olan film, Agatha Christie’nin ünlü filminden beyaz perdeye aktarılıyor. Dünyanın en ünlü treninde bir cinayeti araştıran Belçikalı dedektifin hikayesinde Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Josh Gad, Penelope Cruz, Michael Pena ve Dame Judi Dench. Tam bir yıldızlar geçidi…