16 YILLIK SIR PERDESİ

SİNEMA 13 saat önce Dilara Yilmaz

Netflix, yeni orijinal yapım belgesel dizisi ile seyircilerine gerilim dolu sırrı çözmeye davet ediyor.

Orijinal yapımı filmleri ve dizileriyle gönlümüzü fetheden Netflix’ten yeni bir belgesel dizi geliyor. The Staircase isimli yapımın konusu, eşi Kathleen’in evlerinde bir merdivenin altında ölü bulunmasının ardından onu öldürmekle suçlanan ve 16 yıl boyunca hukuki mücadele veren polisiye yazarı Michael Peterson’un hikayesini konu alıyor. Akademi Ödüllü belgesel film yapımcısı Jean-Xavier de Lestrade’ın davaya erişimine izin verildikten sonra filmi çekilen gerçek olayı şimdi dizi halinde izleyeceğiz. The Staircase, olağandışı bir cinayet girişimini konu alan sürükleyici bir belgesel dizisi olmanın yanısıra, günümüz Amerikan adalet sistemini de ele alıyor. Belgesel dizisinin üç yeni bölümü, 2004’te yayınlanan bölümleriyle birlikte 8 Haziran’da tüm dünya ile aynı anda Netflix’te gösterime giriyor.

YAZI DİLARA YILMAZ