YILDIZLARI BULUŞTURAN SERGİ : “ÜNLÜ-ÜNSÜZ UYUMU”

SERGİ 9 saat önce Ezgi Şuekinci

Türkiye’nin ve Fransa’nın yıldızları “Uluslararası Ünlü- Ünsüz Uyumu Sergisi”nde bir arada!

Genç jenerasyonun eğilim gösterdiği “ünlülük” kavramı üzerine çalışan Saint-Michel Lisesi öğrencileri, muhteşem bir projeye imza attı. Klasik Müzik, Tiyatro, Edebiyat Dünyası, Pop Müzik, Sinema-Dizi oyuncusu, Gazeteci, Şovmen, Müzik grubu, Sunucu, Spor dünyası profesyoneli, Dans sanatçısı, Model-Manken, Moda tasarımcısı, TV yapımcısı, Senarist, Yönetmen gibi alanlarda, mesleğinin zirvesinde olan isimlere destek çağrısını ulaştıran öğrenciler, kısa zamanda geri dönüş aldı ve birbirinden ünlü isimlerin de katılımıyla “ünlülük/şöhret” kavramlarına bakış açısının araştırıldığı proje resmen başladı. Projenin destekçileri ünlü isimler, Saint-Michel Lisesi’ne giderek, öğrencilerin “ünlülük” temalı sorularını yanıtladı.

Beyonce ve Rihanna ile çalıştığını bildiğimiz, Channel markasının fotoğraf sanatçısı Rodolphe Gonzalez de, kendi alanında yıldız isimlerin portrelerini, liselilerin “Ünlü-Ünsüz Uyumu” projesi için fotoğrafladı ve projeyi liselilerle birlikte yürüttü. 8 Kasım’da Türkiye’de, 2018 yılında da Fransa’da Uluslararası Montpellier Festivali’nde düzenlenecek olan sergi, hem ünlü algısına özgün bir sanatsal yaklaşım getirecek hem de iki ülke arasında bir kültür köprüsü görevini üstlenecek. Projenin görsel basım sponsoru ise gençlere ve cilt sağlığına doğal yaklaşımıyla ön plana çıkan Fransız dermotolojik ürünler markası Bioderma oldu.

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