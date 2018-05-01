VENEDİK’TE “VARDİYA” BAŞLADI

SERGİ 14 saat önce Ilgaz Gökırmaklı

Dünyanın önde gelen mimarlık etkinliklerinden Venedik Bienali 16. Uluslararası Mimarlık Sergisi kapılarını açtı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) koordinasyonunu yürüttüğü Türkiye Pavyonu’nda bu yıl Kerem Piker’in küratörlüğündeVardiya başlıklı proje yer alıyor. Yardımcı küratörlüğünü Cansu Cürgen, Yelta Köm, Nizam Onur Sönmez, Yağız Söylev veErdem Tüzün’ün üstlendiği proje özgün içeriğiyle dikkat çekiyor. Bienal süresince,16 ülkeden 122 mimarlık öğrencisi, haftalık 10’ar kişilik vardiyalarla Venedik’e gelerek, farklı temalar etrafında atölye çalışmaları geliştirecek ve film, enstalasyon, maket, fanzin, üç boyutlu baskıgibi pek çok farklı formatta özel içerikler üretecek. Atölye çalışmalarının yanı sıra projenin web sitesinden canlı yayınlanacak 50 dijital buluşma ve6 uluslararası konuk konuşmacının katılacağı sohbetlerle Türkiye Pavyonu, bienalin açık kalacağı 25 hafta boyunca yaşayan bir buluşma ve üretim mekânı olacak. Vardiya aynı zamanda, Venedik Mimarlık Bienali’ni de mimarlık öğrencileri için ulaşılabilir kılmayı ve yeni ortaklıklara ve işbirliklerine ön ayak olmayı hedefliyor. Türkiye Pavyonu, bienalin ana mekânlarından Arsenale’de, 25 Kasım tarihine kadar görülebilir.

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